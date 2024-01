W mroźny dzień spacerował środkiem ulicy. "Prosimy nie podchodzić do niego z psem""

W styczniu na ulicach Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie) pojawił się bocian. Służby próbowały go odłowić, ale na razie bezskutecznie. Ornitolog i przyrodnik Dawid Kilon mówi, że taki widok już nie może dziwić. - Nie tylko bociany zimują. To też żurawie skowronki czy czajki. Wynika to z ocieplenia klimatu - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl.

O sprawie zrobił się głośno we wtorek (9 stycznia). Media społecznościowe i lokalne portale obiegła informacja, że po ulicach Kruszwicy w powiecie inowrocławskim spaceruje bocian. Przedstawiciele Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia odnieśli się do tego. W krótkim komunikacie napisali, że monitorują sytuację, mimo "kilkukrotnych, nieudanych prób odłowienia bociana".

Czytaj też: Dym leciał prosto na gniazdo. "Te biedne boćki są wędzone od jakiegoś czasu" "Bocian jest w dobrej kondycji i nie wymaga pilnej interwencji weterynaryjnej. Z uwagi na chęć dokarmiania przez mieszkańców, prosimy osoby dokarmiające ptaka o podawanie mu wyłącznie surowego mięsa bez przypraw. Dodatkowo prosimy, aby nie podchodzić do bociana z psem!" - zaapelował we wpisie Nadgoplański Park Tysiąclecia.

Coraz częstszy widok

- Bocian biały jest gatunkiem, który powinien odlatywać do Afryki, ale co roku zdarzają się przypadki, że pozostają w naszym kraju. Zdarza się, że są to zupełnie dzikie ptaki, które chcą zaryzykować i próbują przezimować, zjadając choćby odpadki po jedzeniu czy ryby, trzymają się blisko osiedli. Bywają również sytuacje, w których młode bociany, które trafiają do różnego rodzaju ośrodków lecznictw, i są tam wychowywane, tracą poczucie zagrożenia przed człowiekiem i wówczas nie są tak płochliwe - wyjaśnia.