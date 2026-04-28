Samochód ostrzelany w trakcie jazdy. Zatrzymano 49-latka
Jak przekazała w rozmowie z tvn24.pl aspirant Izabela Lewicka-Waszak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, do zdarzenia doszło w sobotę (25 kwietnia), około godziny 19, w miejscowości Sławsk Wielki, w powiecie inowrocławskim.
- 49-letni mężczyzna, który znajdował się na swojej posesji, oddał strzał w kierunku przejeżdżającego pojazdu. 47-letniemu kierowcy nic się nie stało. Została uszkodzona szyba w drzwiach pasażera. Podejrzewany o ten czyn 49-latek został zatrzymany - podała policjantka.
Jak dodała, mężczyzna posiadał pozwolenie na broń. Strzał padł z ostrej, krótkiej broni.
Sprawę wyjaśnia prokuratura. - Trwają czynności pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Zbierany jest materiał dowodowy - podkreśliła aspirant Izabela Lewicka-Waszak.
