Kujawsko-Pomorskie Wypadek z udziałem busa. Siedem osób w szpitalu Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Kowalewie Pomorskim Źródło zdj. gł.: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu

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W środę około godziny 21 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na ulicy Drzymały w Kowalewie Pomorskim. W zdarzeniu brał udział bus i samochód osobowy.

- Kierująca pojazdem Seat Ibiza, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, i skręcając w lewo, wymusiła pierwszeństwo przejazdu na pojeździe Opel Vivaro - podała aspirant sztabowy Katarzyna Wilangowska z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Zderzenie busa z samochodem osobowym. Siedem osób w szpitalu Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu

W Seacie przebywała jedna, a w busie dziewięć osób. Kierującą samochodem osobowym, jak i sześcioro pasażerów z busa trafiło do szpitala.

Zderzenie busa z samochodem osobowym. Siedem osób w szpitalu Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.