Wypadek z udziałem busa. Siedem osób w szpitalu
W środę około godziny 21 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na ulicy Drzymały w Kowalewie Pomorskim. W zdarzeniu brał udział bus i samochód osobowy.
- Kierująca pojazdem Seat Ibiza, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, i skręcając w lewo, wymusiła pierwszeństwo przejazdu na pojeździe Opel Vivaro - podała aspirant sztabowy Katarzyna Wilangowska z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.
W Seacie przebywała jedna, a w busie dziewięć osób. Kierującą samochodem osobowym, jak i sześcioro pasażerów z busa trafiło do szpitala.
Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
Źródło: tvn24.pl