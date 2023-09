Policyjny pościg. Padł strzał, uciekinier porzucił auto i zbiegł. Trwa obława

czytaj dalej

Trzecia Droga jest czymś, czego brakowało opozycji demokratycznej w 2015 i 2019 roku do zwycięstwa - ocenił w sobotę na konferencji prasowej w Olsztynie Szymon Hołownia. Zarówno on, jak i drugi lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz odnieśli się w sobotę do warszawskiego protestu lekarzy rezydentów, obiecując zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. - Jeżeli w 60 dni nie dostajesz się do lekarza specjalisty w publicznej ochronie zdrowia, idziesz prywatnie, a państwo za to zapłaci - zapowiadał Kosiniak-Kamysz.