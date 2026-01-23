Przepchnął płonące auto, uratował sklep. Nagranie

Koronowo. Pożar przed sklepem Źródło: FB/Oczami strażaka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do tej sytuacji doszło w czwartek 22 stycznia około godziny 14. Przed marketem przy ulicy Poniatowskiego w Koronowie wybuchł pożar. Na nagraniu opublikowanym na profilu Oczami Strażaka, widać jak z auta zaparkowanego przy samym sklepie wydobywają się kłęby dymu, a podwozie pojazdu zaczyna płonąć.

Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się pan Sebastian, który brał udział w tym zdarzeniu. - Wracałem wtedy z pracy, nagle zauważyłem, że pali się samochód zaparkowany blisko sklepu spożywczego. Szybko tam podjechałem i podbiegłem do objętego ogniem samochodu. Wokół niego byli już zgromadzeni ludzie i próbowali go gasić małymi gaśnicami, jednak bezskutecznie - relacjonuje mężczyzna.

Do zdarzenia doszło w Koronowie Źródło: FB/ Oczami strażaka

Widząc, że pojazd już bardzo mocno się pali i stoi bardzo blisko elewacji budynku, pan Sebastian pobiegł do sklepu i - jak relacjonuje - zapytał ekspedientkę, gdzie trzyma gaśnice. Kobieta jednak nie była w stanie pomóc. - Wróciłem więc do płonącego auta i podjąłem decyzję o natychmiastowym wypchnięciu płonącego pojazdu spod ściany. Pomógł mi właściciel tego samochodu - opisuje.

Ten moment widać na opublikowanym nagraniu.

Jak opowiada pan Sebastian, właściciel auta był w szoku. Jego zdaniem w pojeździe doszło do jakiegoś zwarcia, bo "pierwszy ogień pojawił się w komorze silnika".

- Jeszcze wcześniej dopytałem pana czy auto to benzyna, czy diesel. Gdyby to była benzyna, mogłoby dojść do wybuchu. Na szczęście był to diesel - mówi internauta.

Mężczyzna próbował odsunąć auto od budynku Źródło: FB/Oczami strażaka

Bez poszkodowanych

Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 14. Na miejsce ruszyły dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Zabezpieczono miejsce zdarzenia, następnie strażacy przystąpili do ugaszenia ognia. Potem sprawdzono również auto kamerą termowizyjną. Nie było już żadnego zagrożenia, więc nasze działania zakończyły się - przekazuje nam starszy kapitan Arkadiusz Łojewski z bydgoskiej straży pożarnej.

Nikt nie został poszkodowany.

OGLĄDAJ: TVN24 HD