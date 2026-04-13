Wypadek na budowie 55-metrowego pomnika Matki Boskiej Michał Malinowski

Konotopie. Trwa budowa pomnika Matki Boskiej Bolesnej Źródło: tvn24.pl

W poniedziałek, około godziny 13, do służb wpłynęło zgłoszenie o wypadku na budowie pomnika Matki Boskiej w miejscowości Konotopie koło Kikoła, w powiecie lipnowskim. Na miejscu interweniowały służby.

- Jeden z pracowników spadł z rusztowania. To 36-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna spadł około 5 metrów w dół. Zatrzymał się na niższych partiach rusztowania - potwierdziła młodszy aspirant Agnieszka Romańska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Jak dodała, mężczyzna nie zachował ostrożności. - W rozmowie z policjantami tłumaczył, że miał wrażenie, że ma pod sobą jeszcze kawałek podłogi i niestety spadł - przekazała policjantka.

36-latek był przytomny. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Budowa 55-metrowego pomnika Matki Boskiej

W 2023 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Kikole wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy na budowę miejsca widokowego z pomnikiem Matki Boskiej wraz z budynkiem socjalno-technicznym i uzbrojeniem terenu. W projekcie wskazano wysokość budowli: 15-metrowa korona wraz z windą oraz 40-metrowy pomnik Matki Boskiej. Pozwolenie na budowę zostało wydane w październiku 2024 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2026.

Inwestorem jest małżeństwo Romana i Grażyny Karkosików, którzy są mieszkańcami Kikoła. Karkosik to jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, twórca i główny akcjonariusz giełdowy Boryszewa.

