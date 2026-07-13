Kujawsko-Pomorskie Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu. Oficjalne otwarcie za miesiąc, turystów nie brakuje już teraz Michał Malinowski |

Konotopie. Pomnik Matki Boskiej prawie gotowy Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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W miejscowości Konotopie, w powiecie lipnowskim, tuż przy drodze krajowej numer 10, powstaje 55-metrowy pomnik Matki Boskiej. Będzie to największa figura maryjna w Europie. Inwestorem jest miliarder Roman Karkosik wraz z żoną. Inwestycja jest na ostatniej prostej. Na 15 sierpnia przewidziano oficjalne otwarcie.

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Władze gminy Kikół nie ukrywają, że wiążą pewne nadzieje z inwestycją w Konotopiu.

- To ogromna szansa na promocję i znaczący wzrost zainteresowania naszym regionem. Liczymy, że figura Matki Bożej w Konotopiu stanie się miejscem przyciągającym pielgrzymów i turystów z całej Polski oraz spoza jej granic, dzięki czemu nasza gmina zyska większą rozpoznawalność - mówi Krzysztof Kowalewski z urzędy gminy w Kikole.

Konotopie. Turyści już przyjeżdżają oglądać pomnik Matki Boskiej

Turystów już teraz nie brakuje. Przyjeżdżają starsi i młodsi, z różnych zakątków Polski. Choć do oficjalnego otwarcia jeszcze miesiąc, to w niedzielne popołudnie na wąskiej drodze prowadzącej do pomnika, trudno było znaleźć wolne miejsce parkingowe.

Mimo że obiekt nie został jeszcze oficjalnie otwarty, turyści zatrzymują się, by obejrzeć figurę Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Ciekawość, przede wszystkim ciekawość. Akurat mieliśmy po drodze - śmieje się jednak z kobiet, którą spotkaliśmy w Konotopiu.

- Ruch jak w ulu, ale nie mogliśmy odmówić sobie tej przyjemności, biorąc pod uwagę, że również mieliśmy po drodze. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Robi wrażenie - dodaje inna z kobiet.

Figura Matki Boskiej w miejscowości Konotopie Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Gmina chce, by to miejsce było nie tylko symbolem duchowym, ale także ważnym impulsem do pozytywnych zmian i rozpoznawalności. Pierwsze efekty już są widoczne.

Mimo że obiekt nie został jeszcze oficjalnie otwarty, turyści zatrzymują się, by obejrzeć figurę Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Po rozpoczęciu inwestycji i pojawieniu się licznych publikacji medialnych zauważamy, że gmina Kikół, a szczególnie miejscowość Konotopie, stały się zdecydowanie bardziej rozpoznawalne. Informacje o powstającej figurze Matki Bożej dotarły do szerokiego grona odbiorców w całym kraju jak również poza granicami Polski, co sprawiło, że wiele osób po raz pierwszy usłyszało o naszej gminie - mówi Krzysztof Kowalewski.

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Prace rozpoczęły w 2024 roku

W 2023 roku do urzędu gminy w Kikole wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy na budowę miejsca widokowego z pomnikiem Matki Boskiej wraz z budynkiem socjalno-technicznym i uzbrojeniem terenu. W projekcie wskazano wysokość budowli: 15-metrowa korona wraz z windą oraz 40-metrowy pomnik Matki Boskiej. Pozwolenie na budowę zostało wydane w październiku 2024 roku.

Figura Matki Boskiej w miejscowości Konotopie Źródło zdjęcia: tvn24.pl

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