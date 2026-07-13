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Kujawsko-Pomorskie

Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu. Oficjalne otwarcie za miesiąc, turystów nie brakuje już teraz

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Figura Matki Boskiej w miejscowości Konotopie
Konotopie. Pomnik Matki Boskiej prawie gotowy
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
Dobiega końca budowa pomnika Matki Boskiej w Konotopiu (województwo kujawsko-pomorskiego). Oficjalne otwarcie zaplanowano na 15 sierpnia, ale turystów nie brakuje już teraz.

W miejscowości Konotopie, w powiecie lipnowskim, tuż przy drodze krajowej numer 10, powstaje 55-metrowy pomnik Matki Boskiej. Będzie to największa figura maryjna w Europie. Inwestorem jest miliarder Roman Karkosik wraz z żoną. Inwestycja jest na ostatniej prostej. Na 15 sierpnia przewidziano oficjalne otwarcie.

Czytaj też: W ich wsi stanie 55-metrowy pomnik Matki Boskiej. Rozmawialiśmy z mieszkańcami

Władze gminy Kikół nie ukrywają, że wiążą pewne nadzieje z inwestycją w Konotopiu.

- To ogromna szansa na promocję i znaczący wzrost zainteresowania naszym regionem. Liczymy, że figura Matki Bożej w Konotopiu stanie się miejscem przyciągającym pielgrzymów i turystów z całej Polski oraz spoza jej granic, dzięki czemu nasza gmina zyska większą rozpoznawalność - mówi Krzysztof Kowalewski z urzędy gminy w Kikole.

Konotopie. Turyści już przyjeżdżają oglądać pomnik Matki Boskiej

Turystów już teraz nie brakuje. Przyjeżdżają starsi i młodsi, z różnych zakątków Polski. Choć do oficjalnego otwarcia jeszcze miesiąc, to w niedzielne popołudnie na wąskiej drodze prowadzącej do pomnika, trudno było znaleźć wolne miejsce parkingowe.

Mimo że obiekt nie został jeszcze oficjalnie otwarty, turyści zatrzymują się, by obejrzeć figurę
Mimo że obiekt nie został jeszcze oficjalnie otwarty, turyści zatrzymują się, by obejrzeć figurę
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Ciekawość, przede wszystkim ciekawość. Akurat mieliśmy po drodze - śmieje się jednak z kobiet, którą spotkaliśmy w Konotopiu.

- Ruch jak w ulu, ale nie mogliśmy odmówić sobie tej przyjemności, biorąc pod uwagę, że również mieliśmy po drodze. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Robi wrażenie - dodaje inna z kobiet.

Figura Matki Boskiej w miejscowości Konotopie
Figura Matki Boskiej w miejscowości Konotopie
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Gmina chce, by to miejsce było nie tylko symbolem duchowym, ale także ważnym impulsem do pozytywnych zmian i rozpoznawalności. Pierwsze efekty już są widoczne.

Mimo że obiekt nie został jeszcze oficjalnie otwarty, turyści zatrzymują się, by obejrzeć figurę
Mimo że obiekt nie został jeszcze oficjalnie otwarty, turyści zatrzymują się, by obejrzeć figurę
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Po rozpoczęciu inwestycji i pojawieniu się licznych publikacji medialnych zauważamy, że gmina Kikół, a szczególnie miejscowość Konotopie, stały się zdecydowanie bardziej rozpoznawalne. Informacje o powstającej figurze Matki Bożej dotarły do szerokiego grona odbiorców w całym kraju jak również poza granicami Polski, co sprawiło, że wiele osób po raz pierwszy usłyszało o naszej gminie - mówi Krzysztof Kowalewski.

Czytaj więcej: Wypadek na budowie 55-metrowego pomnika Matki Boskiej

Prace rozpoczęły w 2024 roku

W 2023 roku do urzędu gminy w Kikole wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy na budowę miejsca widokowego z pomnikiem Matki Boskiej wraz z budynkiem socjalno-technicznym i uzbrojeniem terenu. W projekcie wskazano wysokość budowli: 15-metrowa korona wraz z windą oraz 40-metrowy pomnik Matki Boskiej. Pozwolenie na budowę zostało wydane w październiku 2024 roku.

Figura Matki Boskiej w miejscowości Konotopie
Figura Matki Boskiej w miejscowości Konotopie
Źródło zdjęcia: tvn24.pl
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kujawsko-Pomorskie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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