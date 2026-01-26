Czołowe zderzenie na drodze krajowej. Siedem osób, w tym troje dzieci, w szpitalu

Do wypadku doszło w niedzielę (25 stycznia) po godzinie 16 na drodze krajowej numer 16 w miejscowości Kłódka w powiecie grudziądzkim.
W wyniku czołowego zderzenia dwóch pojazdów siedem osób, w tym troje dzieci, trafiło do szpitala.
Przez kilka godzin droga krajowa numer 16 była zablokowana. Obecnie jest już przejezdna.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Grudziądzu