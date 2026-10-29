Kujawsko-Pomorskie Poroże zaklinowało się w korzeniach. Dramatyczna walka o życie łosia Michał Malinowski |

Gdynia wypracowała sposób na dziki. Teraz skorzystają z niego inne miasta (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lasy Państwowe

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We wtorek (27 października) do leśników z Leśnictwa Janowo (województwo kujawsko-pomorskie) wpłynęło zgłoszenie od świadka, który zauważył uwięzionego w lesie młodego łosia.

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że poroże zwierzęcia zaklinowało się w korzeniach brzozy. Leśnik wraz z grupą osób natychmiast ruszył na pomoc, odcinając siekierą fragment korzenia wiążącego poroże.

Poroże łosia zaklinało się w korzeniach brzozy Źródło zdjęcia: Lasy Państwowe

Mimo uwolnienia z pułapki, zwierzę było tak wyczerpane, że nie miało siły wstać. Kolejnego dnia leśnik napoił łoszaka, jednak jego stan nie poprawiał się. Na miejsce wezwano weterynarza, który podał mu leki. Następnie, przy wykorzystaniu ładowarki i pasów, udało się postawić zwierzę na nogi.

"Łoś odzyskał siły na tyle, by samodzielnie oddalić się do lasu" - poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.