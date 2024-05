Policjanci użyli paralizatora, nie żyje 27-latek. Zastępca komendanta odwołany

czytaj dalej

Najukochańsza na świecie, najbardziej słoneczna osoba - tak o swojej matce mówi premier Donald Tusk. Z okazji Dnia Matki opublikował archiwalne nagrania z 1967 roku, które sam skomentował. Życzenia opublikowała Kancelaria Prezydenta. "Matka - to opieka i cierpliwość, to pomoc w trudnych chwilach, to opoka" - napisała para prezydencka i życzyła mamom "satysfakcji z każdego dnia oraz pomyślności we wszelkich przedsięwzięciach".