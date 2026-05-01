Wypadek paralotniarza. Wylądował w ogródku, trafił do szpitala

Wypadek z udziałem paralotni w Inowrocławiu
Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu
52-letni mężczyzna został ranny w wypadku z udziałem paralotni, do którego doszło w czwartek wieczorem w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie). Poszkodowany trafił do szpitala.

Do niebezpiecznego wypadku doszło chwilę przed godziną 18.30. Jak poinformował nas mł. bryg. Marcin Łośko, zastępca dowódcy Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej numer 2 Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, zgłoszenie dotyczyło zdarzenia z udziałem paralotni.

Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili, że do upadku doszło w przydomowym ogrodzie. Strażacy zastali 52-letniego mężczyznę, który był przytomny, ale wymagał pilnej pomocy medycznej.

Paralotniarz spadł do przydomowego ogrodu
Źródło: KP PSP Inowrocław 
86-latek leciał paralotnią, spadł z dużej wysokości
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

86-latek leciał paralotnią, spadł z dużej wysokości

Katowice

Mł. bryg. Łośko wyjaśnił, że u poszkodowanego doszło do złamania otwartego lewego podudzia oraz licznych otarć na całym ciele. Strażacy udzielili mu pierwszej pomocy medycznej, a następnie pomogli w jego ewakuacji z rozbitej konstrukcji paralotni.

Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala.

Strażacy ewakuowali mężczyznę z rozbitej paralotni
Źródło: KP PSP Inowrocław 
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: to kosztowało Rosję siedem miliardów dolarów
Świat
imageTitle
Dlaczego Mychajło Mudryk został zdyskwalifikowany "w tajemnicy"?
Najnowsze
Pavel Talankin
Nadał Oscara jako bagaż, statuetka zaginęła. Szybka reakcja przewoźnika
Świat
Tragiczne potrącenie rowerzysty w Starym Mieście
88-letni rowerzysta zginął na drodze
Poznań
imageTitle
Starcie byłych mistrzów świata nadal trzyma w napięciu
EUROSPORT
Pożary we Włoszech
"Obudziło nas trąbienie klaksonów". Żywioł szaleje w Toskanii
METEO
Pasażerowie czekają na naprawę pociągu PKP Intercity Silesia
Jechali na majówkę, utknęli w szczerym polu
WARSZAWA
Strzały na balu korespondentów
Strzały na balu z udziałem Trumpa. Prokuratura pokazała nagranie
Świat
imageTitle
"To była automatyczna reakcja". Zaatakowany mistrz przeprasza
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz
Tragiczny wypadek w Lesznie. Spadochron się otworzył, skoczek zginął
Poznań
Korek na S1
Zablokowali ekspresówkę po wypadku. Dwie osoby ranne
Katowice
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
BIZNES
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
BIZNES
Wiosna, ciepło, słońce, piękna pogoda, majówka
Blisko 30 stopni. Nad Polską największa anomalia w skali Europy
METEO
36-letni mieszkaniec Zgierza aresztowany
Wmówił seniorom wypadek syna i synowej. Przyjechał po 140 tysięcy
Lublin
imageTitle
Szef FIFA chciał pogodzić Palestynę i Izrael. Reakcja mówi wszystko
EUROSPORT
Akcja wyciągania koparki z dna Wisły w Gassach
Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Nie mogą jej wyciągnąć
WARSZAWA
imageTitle
Sokoli wzrok trenera. Jego podanie zapoczątkowało gola
EUROSPORT
Tak mogli wyglądać zmarli
Znaleźli czaszki XIII-wiecznych mieszkańców. Zrekonstruowali ich twarze
Lublin
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
BIZNES
Pani Edyta, zmarła po ataku niedźwiedzia
"Zabił ją pierwszym uderzeniem". Samorządowcy domagają się działań po ataku niedźwiedzia
Martyna Sokołowska
imageTitle
Znany szkoleniowiec wściekły po półfinale. "VAR, gdzie jesteś?"
EUROSPORT
Włoska straż przybrzeżna oswobodziła rekina
Utknął w poszukiwaniu jedzenia. Pomogła mu straż przybrzeżna
METEO
Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej 1 maja
"Wymarzona sprawa". Czarzasty chce komisji w sprawie afery
Polska
Agresywna 25-latka groziła młodzieży nożem
Goniła nastolatków z nożem. Pijana 25-latka zatrzymana
Poznań
Meloni zignorowała Netanjahu? Wyjaśniamy
"Meloni ignoruje Netanjahu"? Tak to nie
Zuzanna Karczewska
Wylądował balon z kontrabandą
Balon z kontrabandą wśród bloków. Ponad 80 kilometrów od granicy
Lublin
imageTitle
Były czwarty tenisista świata kończy karierę
EUROSPORT
Sąd Rejonowy w Siedlcach
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Areszt po ataku na wójt
WARSZAWA
Kleszcz
Te zwierzęta pomagają kleszczom w przenoszeniu boreliozy
METEO
