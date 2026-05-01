Kujawsko-Pomorskie Wypadek paralotniarza. Wylądował w ogródku, trafił do szpitala Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu

Do niebezpiecznego wypadku doszło chwilę przed godziną 18.30. Jak poinformował nas mł. bryg. Marcin Łośko, zastępca dowódcy Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej numer 2 Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, zgłoszenie dotyczyło zdarzenia z udziałem paralotni.

Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili, że do upadku doszło w przydomowym ogrodzie. Strażacy zastali 52-letniego mężczyznę, który był przytomny, ale wymagał pilnej pomocy medycznej.

Paralotniarz spadł do przydomowego ogrodu Źródło: KP PSP Inowrocław

Mł. bryg. Łośko wyjaśnił, że u poszkodowanego doszło do złamania otwartego lewego podudzia oraz licznych otarć na całym ciele. Strażacy udzielili mu pierwszej pomocy medycznej, a następnie pomogli w jego ewakuacji z rozbitej konstrukcji paralotni.

Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala.

Strażacy ewakuowali mężczyznę z rozbitej paralotni Źródło: KP PSP Inowrocław

