Wypadek paralotniarza. Wylądował w ogródku, trafił do szpitala
Do niebezpiecznego wypadku doszło chwilę przed godziną 18.30. Jak poinformował nas mł. bryg. Marcin Łośko, zastępca dowódcy Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej numer 2 Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, zgłoszenie dotyczyło zdarzenia z udziałem paralotni.
Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili, że do upadku doszło w przydomowym ogrodzie. Strażacy zastali 52-letniego mężczyznę, który był przytomny, ale wymagał pilnej pomocy medycznej.
Mł. bryg. Łośko wyjaśnił, że u poszkodowanego doszło do złamania otwartego lewego podudzia oraz licznych otarć na całym ciele. Strażacy udzielili mu pierwszej pomocy medycznej, a następnie pomogli w jego ewakuacji z rozbitej konstrukcji paralotni.
Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala.
