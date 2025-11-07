Inowrocław. Włamał się do mieszkania. Nie wiedział, że jest nagrywany

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do włamania doszło w czwartek (6 listopada) około godziny 4.30 nad ranem. Do mieszkania znajdującego się na parterze w bloku przy ulicy Szarych Szeregów w Inowrocławiu, przez okno balkonowe włamał się mężczyzna i dokonał kradzieży. W środku znajdowała się jednak kamera, która zarejestrowała jego wizerunek.

Jak widać na nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych syn poszkodowanej, sprawca miał na sobie jasną czapkę, okulary oraz ciemną kurtkę z kapturem i trzema lampasami na rękawach. Prawdopodobnie posługiwał się łomem budowlanym, który w pewnym momencie odłożył na sofę.

Złodziej włamał się do mieszkania, nagrała go kamera Źródło: Pan Krzysztof

"Dziś 6.11.2025 roku o godzinie 4:30 na ulicy Szarych Szeregów w domu mojej mamy doszło do włamania, splądrowania i kradzieży w mieszkaniu na parterze . Na szczęście w mieszkaniu była kamera i bandyta został uwieczniony" - napisał w mediach społecznościowych pan Krzysztof.

Sprawą zajmuje się policja. Prowadzone jest postępowanie karne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD