Włamał się do mieszkania. Nie wiedział, że jest nagrywany

Do włamania doszło w czwartek (6 listopada) około godziny 4.30 nad ranem. Do mieszkania znajdującego się na parterze w bloku przy ulicy Szarych Szeregów w Inowrocławiu, przez okno balkonowe włamał się mężczyzna i dokonał kradzieży. W środku znajdowała się jednak kamera, która zarejestrowała jego wizerunek.
Jak widać na nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych syn poszkodowanej, sprawca miał na sobie jasną czapkę, okulary oraz ciemną kurtkę z kapturem i trzema lampasami na rękawach. Prawdopodobnie posługiwał się łomem budowlanym, który w pewnym momencie odłożył na sofę.
"Dziś 6.11.2025 roku o godzinie 4:30 na ulicy Szarych Szeregów w domu mojej mamy doszło do włamania, splądrowania i kradzieży w mieszkaniu na parterze . Na szczęście w mieszkaniu była kamera i bandyta został uwieczniony" - napisał w mediach społecznościowych pan Krzysztof.
Sprawą zajmuje się policja. Prowadzone jest postępowanie karne.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Pan Krzysztof