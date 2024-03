czytaj dalej

Weszli do jubilera w Lublinie i - grożąc bronią - zmusili do położenia się. Następnie skrępowali go opaskami zaciskowymi. Zabrali pieniądze i biżuterię wartą co najmniej trzy miliony złotych. Do sądu wpłynął akt oskarżenia wobec trzech podejrzanych o napad oraz sześciu zamieszanych w sprawę.