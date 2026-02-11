Dostali zgłoszenie o "nielegalnej budowli". Chodziło o wykonane przez dzieci igloo

Kolorowe igloo stanęło na osiedlu w Inowrocławiu. Zbudowała je pani Marta razem ze swoimi synami. Zabarwioną wodę wlali do foremek, które zamrozili w ogrodzie sąsiadki. Kolorowe kostki skleili później w budowlę o wysokości trochę ponad metr.
- Staramy się wykorzystywać czas z dzieciakami jak najczęściej na dworzu i wymyślać coś kreatywnego, coś innego - mówi nam pomysłodawczyni. - Były same pozytywne komentarze, wszyscy byli zadowoleni i chwalili, że to coś ciekawego. Nie było żadnych negatywnych opinii - dodaje.
Igloo jednak nie wszystkim się spodobało. Straż miejska dostała e-maila ze zgłoszeniem "nielegalnej budowli". Reporter TVN24 Szymon Pieniążek dotarł do treści wiadomości.
Funkcjonariusze musieli przyjechać na miejsce
"(...) została zbudowana nielegalna budowla przez byłą radną miejską Danutę Jaskólską. Budowla lglo z sniegu jest nieprofesjonalna i zagraża zapadnięciu i przyduszenia przez snieg zwierzęcia lub dziecka. Proszę o interwencję" - brzmiał donos (pisownia oryginalna).
Rozmawialiśmy z radną Inowrocławia, która została wskazana w wiadomości - chodzi o Danutę Jaskulską. Jest ona sąsiadką pani Marty. Mieszka na parterze i to w jej ogrodzie rodzina mroziła bryły lodu.
- Jak zobaczyłam funkcjonariuszki straży miejskiej, z ciekawości do nich wyszłam. Na początku zaczęłam się śmiać, ale później padło moje nazwisko i bardzo się zdziwiłam. Ja udostępniłam tylko swój ogród, żeby Marta mogła zamrozić te kolorowe kawałki lodu. Nie wiem, komu mogło to przeszkadzać i kto mógł to zgłosić - mówi w rozmowie z tvn24.pl.
Z kolei Sylwia Dębska, zastępczyni Komendanta Straży Miejskiej w Inowrocławiu, tłumaczy, że funkcjonariusze każde zgłoszenie muszą sprawdzić. W tym przypadku skończyło się jednak na rozmowie z radną, która sama podeszła do funkcjonariuszek.
- Nie było żadnych podstaw prawnych, żeby cokolwiek robić. To igloo nie naruszało żadnych przepisów budowlanych - relacjonuje Sylwia Dębska.
Igloo już nie ma na osiedlu. Część konstrukcji stopniała, a resztę zniszczyli przechodnie.
Opracowała Marta Korejwo-Danowska /tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Pani Marta