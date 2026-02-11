Dostali zgłoszenie o "nielegalnej budowli". Chodziło o wykonane przez dzieci igloo

Pani Marta zbudowała igloo z dziećmi Źródło: TVN24

Kolorowe igloo stanęło na osiedlu w Inowrocławiu. Zbudowała je pani Marta razem ze swoimi synami. Zabarwioną wodę wlali do foremek, które zamrozili w ogrodzie sąsiadki. Kolorowe kostki skleili później w budowlę o wysokości trochę ponad metr.

- Staramy się wykorzystywać czas z dzieciakami jak najczęściej na dworzu i wymyślać coś kreatywnego, coś innego - mówi nam pomysłodawczyni. - Były same pozytywne komentarze, wszyscy byli zadowoleni i chwalili, że to coś ciekawego. Nie było żadnych negatywnych opinii - dodaje.

Igloo jednak nie wszystkim się spodobało. Straż miejska dostała e-maila ze zgłoszeniem "nielegalnej budowli". Reporter TVN24 Szymon Pieniążek dotarł do treści wiadomości.

Pani Marta zbudowała igloo z synami Źródło: Materiały pani Marty

Funkcjonariusze musieli przyjechać na miejsce

"(...) została zbudowana nielegalna budowla przez byłą radną miejską Danutę Jaskólską. Budowla lglo z sniegu jest nieprofesjonalna i zagraża zapadnięciu i przyduszenia przez snieg zwierzęcia lub dziecka. Proszę o interwencję" - brzmiał donos (pisownia oryginalna).

Rozmawialiśmy z radną Inowrocławia, która została wskazana w wiadomości - chodzi o Danutę Jaskulską. Jest ona sąsiadką pani Marty. Mieszka na parterze i to w jej ogrodzie rodzina mroziła bryły lodu.

- Jak zobaczyłam funkcjonariuszki straży miejskiej, z ciekawości do nich wyszłam. Na początku zaczęłam się śmiać, ale później padło moje nazwisko i bardzo się zdziwiłam. Ja udostępniłam tylko swój ogród, żeby Marta mogła zamrozić te kolorowe kawałki lodu. Nie wiem, komu mogło to przeszkadzać i kto mógł to zgłosić - mówi w rozmowie z tvn24.pl.

Straż miejska dostała zgłoszenie o "nielegalnej budowli" Źródło: Pani Marta

Z kolei Sylwia Dębska, zastępczyni Komendanta Straży Miejskiej w Inowrocławiu, tłumaczy, że funkcjonariusze każde zgłoszenie muszą sprawdzić. W tym przypadku skończyło się jednak na rozmowie z radną, która sama podeszła do funkcjonariuszek.

- Nie było żadnych podstaw prawnych, żeby cokolwiek robić. To igloo nie naruszało żadnych przepisów budowlanych - relacjonuje Sylwia Dębska.

Igloo już nie ma na osiedlu. Część konstrukcji stopniała, a resztę zniszczyli przechodnie.

Funkcjonariusze straży miejskiej nie widzieli podstaw do dalszych działań Źródło: TVN24

Opracowała Marta Korejwo-Danowska /tok