Śmiertelny atak nożowników w Inowrocławiu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn
Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 23 na parkingu w okolicach teatru w Inowrocławiu. Jak wynika z ustaleń policjantów, do 41-letniego mieszkańca miasta podeszło dwóch mężczyzn. Obaj mieli przy sobie noże i zaatakowali 41-latka, zadając mu ciosy w różne części ciała. Po wszystkim uciekli.
Pomimo podjętych działań ratunkowych, mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Policja ustala okoliczności ataku
Policjanci, którzy zostali powiadomieni o ataku, rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia i osób, które mogły w nim uczestniczyć. Ostatecznie zatrzymali dwóch mieszkańców Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat.
Na miejscu pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny. Policjanci przesłuchali także świadków.
"Obecnie prowadzone są dalsze czynności, które mają na celu wyjaśnienie przebiegu, okoliczności, a także motywu działania sprawców tego tragicznego zdarzenia" - poinformowała inowrocławska policja.