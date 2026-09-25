Kujawsko-Pomorskie Śmiertelny atak nożowników w Inowrocławiu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło na parkingu w Inowrocławiu Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 23 na parkingu w okolicach teatru w Inowrocławiu. Jak wynika z ustaleń policjantów, do 41-letniego mieszkańca miasta podeszło dwóch mężczyzn. Obaj mieli przy sobie noże i zaatakowali 41-latka, zadając mu ciosy w różne części ciała. Po wszystkim uciekli.

Pomimo podjętych działań ratunkowych, mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Policja ustala okoliczności ataku

Policjanci, którzy zostali powiadomieni o ataku, rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia i osób, które mogły w nim uczestniczyć. Ostatecznie zatrzymali dwóch mieszkańców Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny. Policjanci przesłuchali także świadków.

"Obecnie prowadzone są dalsze czynności, które mają na celu wyjaśnienie przebiegu, okoliczności, a także motywu działania sprawców tego tragicznego zdarzenia" - poinformowała inowrocławska policja.