Śmierć po ataku nożowników. Zarzuty i areszt dla dwóch mężczyzn
W sobotę (26 września) 34- i 38-latek zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty zabójstwa. Sąd na wniosek prokuratora podjął decyzję o tymczasowym areszcie na trzy miesiące.
Mężczyznom grozi dożywocie.
- Mężczyźni znali się. Jeśli chodzi o motyw działania, to na ten moment nie mogę nic więcej powiedzieć. Jest to przedmiotem ustaleń - przekazała prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok 41-latka.
Inowrocław. Atak z użyciem noży
Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek (24 września) około godziny 23 na parkingu w okolicach teatru. Do 41-letniego mieszkańca Inowrocławia podeszło dwóch mężczyzn, którzy zaatakowali go, używając noży.
Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować.