Kujawsko-Pomorskie Śmierć po ataku nożowników. Zarzuty i areszt dla dwóch mężczyzn Oprac. Michał Malinowski |

Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KPP w Inowrocławiu

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W sobotę (26 września) 34- i 38-latek zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty zabójstwa. Sąd na wniosek prokuratora podjął decyzję o tymczasowym areszcie na trzy miesiące.

Zabójstwo w Inowrocławiu. Dwaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani Źródło zdjęcia: KPP w Inowrocławiu

Mężczyznom grozi dożywocie.

- Mężczyźni znali się. Jeśli chodzi o motyw działania, to na ten moment nie mogę nic więcej powiedzieć. Jest to przedmiotem ustaleń - przekazała prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok 41-latka.

Zabójstwo w Inowrocławiu. Dwaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani Źródło zdjęcia: KPP w Inowrocławiu

Inowrocław. Atak z użyciem noży

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek (24 września) około godziny 23 na parkingu w okolicach teatru. Do 41-letniego mieszkańca Inowrocławia podeszło dwóch mężczyzn, którzy zaatakowali go, używając noży.

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Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować.