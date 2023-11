Inowrocław nadal bez komisarza. "Lekceważące niewypełnienie ustawowego obowiązku"

Zostając senatorem, Brejza przestał piastować stanowisko prezydenta miasta. W tej sytuacji premier powinien wyznaczyć komisarza dla Inowrocławia , który pełniłby te obowiązki do czasu wybrania nowego prezydenta. Tak się jednak nie stało. W połowie listopada Brejza wystąpił w tej sprawie do premiera.

"15 października odbyły się wybory parlamentarne i z tym dniem wygasł mandat Prezydenta Inowrocławia, co stwierdził w swoim postanowieniu z dnia 20 X 2023 r. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy. Postanowienie Komisarza zostało natychmiast opublikowane oraz dostarczone przedstawicielowi rządu, jakim jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Minął miesiąc od wyborów, a pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Inowrocławia nie został powołany" - napisał Ryszard Brejza w wystąpieniu skierowanym do premiera.

Jak dodał, ani on, ani radni zwracający się do premiera, nie doczekali się odpowiedzi. - Podobno trwają prace. Jeśli będą trwały w takim tempie, to doczekamy do powołania kolejnego premiera i gwarantuję, że kolejny premier powoła komisarza do Inowrocławia natychmiast - zapewnił były prezydent miasta.