Premier wyznaczył następcę prezydenta Inowrocławia. Radni PO zaskoczeni

czytaj dalej

Wtorek to kolejny dzień obrad pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Izba niższa parlamentu wybrała Monikę Horną-Cieślak na nowego rzecznika praw dziecka oraz Karolinę Marię Bućko do Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Trwają debaty dotyczące powołania trzech komisji śledczych - do spraw wyborów kopertowych, inwigilacji Pegasusem i afery wizowej. W tvn24.pl relacjonujemy polityczny wtorek.