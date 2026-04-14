Kujawsko-Pomorskie Interwencja zakończona śmiercią 27-latka. Byli policjanci usłyszeli wyroki Michał Malinowski

Inowrocław. Akt oskarżenia ws. dwóch byłych policjantów. Po ich interwencji doszło do śmierci 27-latka

Byli policjanci zostali uznani winnymi przez sąd doprowadzenia do śmierci mężczyzny. 27-latek zmarł po ich interwencji. Przemysław D. usłyszał wyrok siedmiu, a Radosław P. sześciu lat więzienia. Dodatkowo sąd orzekł wobec nich dziesięcioletni zakaz służby w policji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Interwencja zakończona śmiercią 27-latka. Byli policjanci usłyszeli wyroki Źródło: TVN24

Wcześniej mężczyźni usłyszeli zarzuty. Prokuratura zakwalifikowała ich zachowanie jako umyślne przekroczenie uprawnień służbowych, znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą już prawnie pozbawioną wolności oraz nieumyślnie spowodowaniem śmierci.

Wyniki sekcji zwłok wykazały, że przyczyną śmierci mężczyzny była niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Inowrocław. Lekarz o 27-letnim pacjencie przyjętym do szpitala

Inowrocław. Interwencja zakończona śmiercią

Do interwencji doszło 22 maja w 2024 roku w jednym z mieszkań w Inowrocławiu. Dotyczyła agresywnego mężczyzny, który miał wyrzucać przez okno w bloku meble. Mieszkanie było zdemolowane. Jak wynikało z relacji policjantów, mężczyzna leżał na podłodze. Nie było z nim logicznego kontaktu i w pewnym momencie miał stać się agresywny.

Policjanci użyli wobec mężczyzny siły fizycznej, w tym między innymi chwytów obezwładniających i paralizatora. Mężczyzna stracił przytomność. Policjanci zaczęli go reanimować. Na miejsce wezwano drugi patrol oraz karetkę pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Radosław P. i Przemysław D. nie mieli długiego stażu w policji

Inowrocław. Akt oskarżenia ws. dwóch byłych policjantów. Po ich interwencji doszło do śmierci 27-latka Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń