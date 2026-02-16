Bójka nastolatek przed galerią. Świadkowie nagrywali, zamiast zareagować

Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek (13 lutego), około godziny 19.30, do policjantów z Inowrocławia wpłynęło zgłoszenie o tym, że w pobliżu Galerii Solnej znajduje się większa grupa młodych osób i najprawdopodobniej doszło do bójki. Skierowany w to miejsce patrol policji nie potwierdził jednak takiego zdarzenia.

W sobotę (14 lutego) w sieci pojawił się film, na którym widać dwie agresywne nastolatki oraz grupę, która je otacza. Policjanci przystąpili do działania.

- Do incydentu doszło najprawdopodobniej w piątek, około godziny 19. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie opublikowane w sieci. Zwrócili się również do kierownictwa galerii z prośbą o uzyskanie nagrania z monitoringu - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

W niedzielę (15 lutego) do inowrocławskiej komendy zgłosiła się matka wraz z jedną z nastolatek, która bezpośrednio uczestniczyła w szarpaninie. Agresorkami miały być dwie 14-latki, mieszkanki powiatu inowrocławskiego.

- Policjanci ustalili poszczególnych świadków zdarzenia. Po zebraniu całości materiałów, zostaną przesłane do sądu rodzinnego i nieletnich - dodała policjantka.

Galeria Solna w Inowrocławiu Źródło: Google Maps

Dyrekcja galerii o bójce z udziałem nastolatek

Emilia Iwanciw-Czerwińska, dyrektorka Galerii Solnej w Inowrocławiu, potwierdza w rozmowie z tvn24.pl, że doszło do takiego zdarzenia. Podkreśla, że reakcja ochrony była natychmiastowa.

- Bezpieczeństwo odwiedzających jest dla nas priorytetem. Zdarzenie z 13 lutego, kiedy przed jednym z wejść do naszego centrum doszło do zajścia między nastolatkami, spowodowało naszą reakcję. System monitoringu centrum handlowego wychwycił zgromadzenie, a ochrona natychmiast zareagowała i rozwiązała problem. Nie znamy przyczyn konfliktu - mówi Emilia Iwanciw-Czerwińska.

Galeria Solna w Inowrocławiu Źródło: Google Maps

Dyrektorka dodaje, że w czasie ferii zimowych pracownicy galerii obserwowali znacznie większą liczbę młodzieży wewnątrz budynku. - Galeria pracowała ze wzmocnioną ochroną, a jeszcze przed feriami wystąpiliśmy do policji o wsparcie patrolami. Funkcjonariusze regularnie pojawiają się w centrum i okolicy, choć - jak w każdym miejscu publicznym - nie mogą być obecni non-stop - zaznacza Emilia Iwanciw-Czerwińska.

Zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że zamiast zareagować, młodzież nagrywała bójkę nastolatek. - Apelujemy do rodziców i opiekunów - warto wiedzieć, gdzie i jak młodzież spędza wolny czas, a także rozmawiać o tym, jak reagować w trudnych sytuacjach. W takich momentach najważniejsze jest wezwanie pomocy, a nie dokumentowanie zdarzenia - podkreśla dyrektorka Galerii Solnej w Inowrocławiu.

Jako pierwszy informację o bójce podał portal Inowrocław Nasze Miasto.

OGLĄDAJ: TVN24 HD