Kilkanaście sekund, dwa te same wykroczenia i "dotkliwe" konsekwencje dla kierowcy

Do sieci trafiły nagrania, przedstawiające sceny znęcania się nad dwoma chłopcami. Z ustaleń policji wynika, że ofiary były w wieku dziewięciu i 10 lat, a sprawcy kilka lat starsi. Na filmikach grożą, podduszają, biją, poniżają, zmuszają do klękania, przepraszania, przeklinania, niszczą rower. "Zostawcie mnie" - prosi jeden z chłopców. Płacze. W tle śmiech. Policja i prezydent Chorzowa proszą o to, by nie linczować nastolatków. "To też są dzieci" - podkreślają.