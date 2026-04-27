Kujawsko-Pomorskie Ciało mężczyzny z ranami kłutymi w jednym z domów. Zatrzymano żonę

Do zdarzenia doszło w powiecie grudziądzkim Źródło: Google Earth

W niedzielę (26 kwietnia) około godziny 1 w nocy do policjantów z Grudziądza wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia, do którego doszło w jednym z domów w miejscowości Gruta.

Po przyjeździe na miejsce mundurowi odnaleźli ciało mężczyzny z widocznymi ranami kłutymi.

- Ciało zabezpieczono do sekcji sądowo-lekarskiej. W sprawie zatrzymana została kobieta - podał aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Zatrzymana była żoną poszkodowanego. Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu.

