Ciało mężczyzny z ranami kłutymi w jednym z domów. Zatrzymano żonę
W niedzielę (26 kwietnia) około godziny 1 w nocy do policjantów z Grudziądza wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia, do którego doszło w jednym z domów w miejscowości Gruta.
Po przyjeździe na miejsce mundurowi odnaleźli ciało mężczyzny z widocznymi ranami kłutymi.
- Ciało zabezpieczono do sekcji sądowo-lekarskiej. W sprawie zatrzymana została kobieta - podał aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.
Zatrzymana była żoną poszkodowanego. Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu.
