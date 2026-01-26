Zaatakował wolontariusza WOŚP i zabrał mu puszkę z pieniędzmi

W niedzielę (25 stycznia) około godziny 13 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na osiedlu Strzemięcin doszło do ataku na wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Sprawca użył przemocy wobec 20-letniego wolontariusza kwestującego na rzecz WOŚP i zabrał mu puszkę z pieniędzmi - przekazał aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.
Policjantom szybko udało się namierzyć napastnika. - Po około trzech godzinach od zdarzenia został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania - dodał policjant.
Funkcjonariusze odzyskali puszkę z pieniędzmi.
41-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Najprawdopodobniej usłyszy zarzut dotyczące rozboju. Grozi za to do 15 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Grudziądzu