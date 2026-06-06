Kujawsko-Pomorskie Dwie 14-latki na hulajnodze. W jedną uderzył kierowca. Dziewczyna walczy o życie Michał Malinowski |

Grudziądz. Samochód wjechał w dwie 14-latki na hulajnodze Źródło wideo: KM PSP w Grudziądzu Źródło zdj. gł.: KM PSP w Grudziądzu

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Do wypadku doszło w piątek po godzinie 19 na przejściu dla pieszych na Szosie Bydgoskiej w Grudziądzu.

- 21-letni kierowca samochodu osobowego zderzył się z jadącą po przejściu dla pieszych 14-letnią kierującą hulajnogą. Razem z nią podróżowała 14-latka, ale bezpośrednio przed zdarzeniem, zdążyła odskoczyć - przekazał aspirant Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Grudziądz. Wjechał w 14-latkę na hulajnodze Źródło zdjęcia: KM PSP w Grudziądzu

14-latka, która kierowała hulajnogą, został uderzona przez samochód. Na miejscu była reanimowana. W ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Grudziądz. Wjechał w 14-latkę na hulajnodze Źródło zdjęcia: KM PSP w Grudziądzu

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Mundurowi przypominają o podstawowych zasadach korzystania z hulajnóg. Może poruszać się nią wyłącznie jedna osoba, obowiązkowy jest kask ochronny, a na przejściach dla pieszych należy prowadzić pojazd.

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