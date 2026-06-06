Dwie 14-latki na hulajnodze. W jedną uderzył kierowca. Dziewczyna walczy o życie
Do wypadku doszło w piątek po godzinie 19 na przejściu dla pieszych na Szosie Bydgoskiej w Grudziądzu.
- 21-letni kierowca samochodu osobowego zderzył się z jadącą po przejściu dla pieszych 14-letnią kierującą hulajnogą. Razem z nią podróżowała 14-latka, ale bezpośrednio przed zdarzeniem, zdążyła odskoczyć - przekazał aspirant Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.
14-latka, która kierowała hulajnogą, został uderzona przez samochód. Na miejscu była reanimowana. W ciężkim stanie trafiła do szpitala.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
Mundurowi przypominają o podstawowych zasadach korzystania z hulajnóg. Może poruszać się nią wyłącznie jedna osoba, obowiązkowy jest kask ochronny, a na przejściach dla pieszych należy prowadzić pojazd.