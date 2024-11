Obezwładnili pijanego kierowcę, który uszkodził kilka samochodów i chciał uciec

czytaj dalej

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski przekazał, że będzie pełnił tę funkcję do 20 stycznia 2025 roku. Poinformował, że złożył list rezygnacyjny na ręce prezydenta Joe Bidena i podziękował mu za zaufanie, jakim go obdarzył. "Służba ambasadora była jednym z moich marzeń. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę służył jako ambasador USA w Polsce. Przewyższa to wszystko, co mogłem sobie wyobrazić" - napisał.