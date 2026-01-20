Grudziądz. Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Zatrzymano cztery osoby

Jak przekazał sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące pobicia, uprowadzenia i przetrzymywania 19-letniego mieszkańca Bydgoszczy.

- Czworo mieszkańców Grudziądza w wieku 21-24 lat, jadąc oplem zajechało drogę Bydgoszczaninowi, po czym wysiedli z auta, przewrócili go i pobili. Następnie wciągnęli do bagażnika samochodu i wywieźli go do jednego z budynków w Grudziądzu, gdzie więzili wiele godzin - podał sierżant sztabowy Jakub Skrzypek.

Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Zatrzymano cztery osoby Źródło: KWP w Bydgoszczy

Sprawcy znęcali się nad 19-latkiem, bijąc pałką teleskopową i kopiąc. Chcieli w ten sposób zmusić go do spłaty długu, który winien był sprawcom jego znajomy.

Zatrzymania i zarzuty

- Obawiając się dalszej przemocy, mężczyzna obiecał przekazać agresorom wartościowego laptopa, który znajdował się w jego miejscu zamieszkania. Dlatego sprawcy przywieźli go z powrotem do Bydgoszczy. Mężczyzna sam poszedł do mieszkania, gdzie zastał ojca, a ten usłyszawszy, co przydarzyło się synowi, natychmiast zaalarmował policjantów - poinformował sierżant sztabowy Jakub Skrzypek.

Pobili i uprowadzili 19-latka, zostali zatrzymani Źródło: KWP w Bydgoszczy

Mundurowi szybko wytypowali potencjalnych sprawców. Na podstawie zgromadzonego materiału Grudziądzanom postawiono zarzuty pozbawienia wolności, pobicia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego, a ich koleżance pomocnictwo.

Przy zatrzymanych znaleziono niebezpieczne przedmioty Źródło: KWP w Bydgoszczy

W trakcie czynności policjanci ujawnili przy 24-latku amfetaminę. Mężczyzna odpowie za posiadanie środków odurzających. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że wszystkie zatrzymane osoby są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z grudziądzkich klubów.

