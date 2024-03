czytaj dalej

Trochę mam pretensję, żal do marszałka Szymona Hołowni o ten szantaż, który uprawia, grając politycznie prawami kobiet - powiedziała w "Tak jest" w TVN24 Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Odniosła się do jego decyzji, by Sejm rozpatrzył projekty w sprawie aborcji 11 kwietnia. Jej zdaniem marszałek "trochę odwołał dziś Dzień Kobiet kobietom w Polsce i powiedział im, że będą mogły świętować dopiero 11 kwietnia".