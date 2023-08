Spłonęła przyczepa kempingowa. W środku znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny

czytaj dalej

Mieszkanka amerykańskiej Karoliny Południowej poszła do pracy, zapominając, że w samochodzie zostawiła swoją 16-miesięczną córkę. Dopiero po ośmiu godzinach dziewczynkę zauważył przechodzień. Dziecka nie udało się uratować. Jak podkreślają eksperci, w czasie zaledwie kilkunastu minut w 30-stopniowym upale wnętrze samochodu osobowego może nagrzać się do 40 stopni Celsjusza, a po godzinie niektóre elementy wyposażenia nawet do ponad 60 st. C.