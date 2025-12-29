Kluczowe fakty:

Najnowszy pomysł na rozwiązanie problemu gigantycznego składowiska, które opisywaliśmy w tvn24.pl kilka miesięcy temu jest taki: należy "opakować" je w izolacyjny materiał ze wszystkich stron, a następnie zasypać warstwą rekultywacyjną.

Taki scenariusz jest na ten moment jedynym realnym finansowo. Ale oznacza, że toksyczne odpady pozostaną na swoim miejscu na wiele lat.