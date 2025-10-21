Prokurator Agnieszka Adamska-Okońska: u dziecka wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny Źródło: TVN24

- Zawiadomienie złożył powiatowy inspektor sanitarny w Żninie. Śledztwo wszczęte jest w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie narażenie utraty życia i zdrowia - mówi w rozmowie z TVN24, prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Do tragedii doszło na przełomie września i października. Półroczny chłopiec został poddany obowiązkowemu szczepieniu w niepublicznej przychodni w Gąsawie. To była druga dawka szczepionki.

Pojawił się stan zapalny

Bezpośrednio po szczepieniu u chłopca wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny, w miejscu ukłucia pojawił się stan zapalny.

- Doszło do gwałtownego pogorszenia się zdrowia. Dziecko trafiło do szpitala powiatowego w Żninie, stamtąd zostało przewiezione do szpitala wojewódzkiego w Bydgoszczy, gdzie po kilku dniach hospitalizacji zmarło - mówi prokurator.

Zabezpieczyli przeterminowane szczepionki

Śledztwo zostało wszczęte 10 października. Przesłuchano już najważniejszych świadków, zabezpieczono też dokumentację związaną ze szczepionkami.

- Zostały też zabezpieczone niewykorzystane jeszcze szczepionki, które znajdowały się w tym ośrodku zdrowia. Były wśród nich również szczepionki przeterminowane - informuje Agnieszka Adamska-Okońska

Zaznacza, że jest prawdopodobieństwo, iż chłopcu podano przeterminowaną szczepionkę.

- Na razie nie jesteśmy w stanie określić przyczyny powstania niepożądanego odczynu poszczepiennego. Czekamy na wyniki sekcji - zaznacza prokurator.

