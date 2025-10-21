- Zawiadomienie złożył powiatowy inspektor sanitarny w Żninie. Śledztwo wszczęte jest w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie narażenie utraty życia i zdrowia - mówi w rozmowie z TVN24, prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
Do tragedii doszło na przełomie września i października. Półroczny chłopiec został poddany obowiązkowemu szczepieniu w niepublicznej przychodni w Gąsawie. To była druga dawka szczepionki.
Pojawił się stan zapalny
Bezpośrednio po szczepieniu u chłopca wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny, w miejscu ukłucia pojawił się stan zapalny.
- Doszło do gwałtownego pogorszenia się zdrowia. Dziecko trafiło do szpitala powiatowego w Żninie, stamtąd zostało przewiezione do szpitala wojewódzkiego w Bydgoszczy, gdzie po kilku dniach hospitalizacji zmarło - mówi prokurator.
Zabezpieczyli przeterminowane szczepionki
Śledztwo zostało wszczęte 10 października. Przesłuchano już najważniejszych świadków, zabezpieczono też dokumentację związaną ze szczepionkami.
- Zostały też zabezpieczone niewykorzystane jeszcze szczepionki, które znajdowały się w tym ośrodku zdrowia. Były wśród nich również szczepionki przeterminowane - informuje Agnieszka Adamska-Okońska
Zaznacza, że jest prawdopodobieństwo, iż chłopcu podano przeterminowaną szczepionkę.
- Na razie nie jesteśmy w stanie określić przyczyny powstania niepożądanego odczynu poszczepiennego. Czekamy na wyniki sekcji - zaznacza prokurator.
Autorka/Autor: tm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Google Maps