Kujawsko-Pomorskie Nie zdążyli dojechać do szpitala. Kobieta zaczęła rodzić na parkingu Oprac. Michał Malinowski |

Prawnik Marcin Kluś o zapisach umowy w sprawie porodu domowego Źródło zdj. gł.: KWP w Bydgoszczy

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W środę około godziny 15 uwagę aspiranta sztabowego Pawła Kozłowskiego, jadącego krajową "15" w miejscowości Frydrychowo, zwrócił mężczyzna, który próbował zatrzymać radiowóz. Policjant zjechał na pobliski parking.

Okazało się, że mężczyzna z ciężarną żoną jechał z Rypina do szpitala w Toruniu. Para musiała zatrzymać się na stacji paliw, bo rozpoczął się poród. Mężczyzna był już w kontakcie z operatorem numeru alarmowego.

Funkcjonariusz pomógł w przyjściu dziecka na świat. Po kilku minutach na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował kobietę i dziecko do szpitala. Jak informuje policja, oboje czują się dobrze.

Policjant odebrał poród na parkingu Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy