Nie zdążyli dojechać do szpitala. Kobieta zaczęła rodzić na parkingu
W środę około godziny 15 uwagę aspiranta sztabowego Pawła Kozłowskiego, jadącego krajową "15" w miejscowości Frydrychowo, zwrócił mężczyzna, który próbował zatrzymać radiowóz. Policjant zjechał na pobliski parking.
Okazało się, że mężczyzna z ciężarną żoną jechał z Rypina do szpitala w Toruniu. Para musiała zatrzymać się na stacji paliw, bo rozpoczął się poród. Mężczyzna był już w kontakcie z operatorem numeru alarmowego.
Funkcjonariusz pomógł w przyjściu dziecka na świat. Po kilku minutach na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował kobietę i dziecko do szpitala. Jak informuje policja, oboje czują się dobrze.
Źródło: tvn24.pl