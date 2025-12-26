Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Ogień odciął im drogę ucieczki. Rodzina utknęła na balkonie

Trzyosobowa rodzina utknęła na balkonie
Pożar domu jednorodzinnego
Źródło: KMP Włocławek
Policjanci i świadkowie pomogli ewakuować trzyosobową rodzinę, której dom stanął w płomieniach. Poszkodowani utknęli na balkonie na pierwszym piętrze.

W poniedziałek tuż po godzinie 9 policjanci dostali zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Florianowo (województwo kujawsko-pomorskie). 

- Natychmiast na miejsce skierowano policjantów z Posterunku Policji w Lubrańcu. Patrol w składzie: sierż. Jakub Brandt i sierż. szt. Damian Bywalski, po dojeździe do miejsca pożaru, zauważyli trzy osoby stojące na balkonie znajdującym się na pierwszym piętrze domu oraz palące się pomieszczenie na parterze. Okazało się, że rodzina nie może opuścić zagrożonego miejsca - przekazał mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Trzyosobowa rodzina utknęła na balkonie
Trzyosobowa rodzina utknęła na balkonie
Źródło: KMP Włocławek

Ewakuowali mieszkańców

Na balkonie utknęły osoby w wieku 61, 65 i 96 lat.

- Policjanci wspólnie z sąsiadem przy pomocy drabiny weszli na balkon, a jeden ze świadków podjechał do balkonu ładowarką teleskopową ze specjalną łyżką, umożliwiając ewakuację trzech osób - dodał oficer prasowy.

Podczas akcji na miejsce dojechała straż pożarna, która pomogła w ewakuacji i ugasiła pożar.

Nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby hospitalizacji żadnej z osób. 

Pożar domu w miejscowości Florianowo
Pożar domu w miejscowości Florianowo
Źródło: KMP Włocławek
Autorka/Autor: MAK

Źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

Źródło zdjęcia głównego: KMP Włocławek

