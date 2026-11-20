Kujawsko-Pomorskie Samochód osobowy zderzył się z kombajnem. Zginęła 90-latka Oprac. Michał Malinowski |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP w Świeciu

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W czwartek około godziny 18 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego i kombajnu w miejscowości Ernestowo.

17:39. Ernestowo pow. świecki. Wypadek auta osobowego z kombajnem. jedna ofiara śmiertelna, 3 osoby zabrane do szpitala. Droga powiatowa nieprzejezdna. Na miejscu 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) November 19, 2026 Rozwiń

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, w wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.

Ofiara to 90-letnia pasażerka samochodu osobowego.

Samochód osobowy zderzył się z kombajnem, jedna osoba nie żyje Źródło zdjęcia: KP PSP w Świeciu

Policja poinformowała, że do wypadku po tym, jak samochód osobowy uderzył w stopnie kombajnu.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.