Samochód osobowy zderzył się z kombajnem. Zginęła 90-latka
W czwartek około godziny 18 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego i kombajnu w miejscowości Ernestowo.
Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, w wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.
Ofiara to 90-letnia pasażerka samochodu osobowego.
Policja poinformowała, że do wypadku po tym, jak samochód osobowy uderzył w stopnie kombajnu.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl
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