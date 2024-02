Rolniczki wyszły na ulice. Rozdają sery, wędliny i warzywa

Sobota to kolejny dzień rolniczych protestów. W Elblągu w działania włączyły się rolniczki. Rozdają mieszkańcom to, co produkują w swoich gospodarstwach - świeże warzywa, sery i wędliny. - Chcemy zwrócić uwagę na to, że można kupować świadomie polskie produkty - mówią.

Rolniczki wyszły w sobotę rano na ulice Elbląga. Rozmawiają z mieszkańcami. Tłumaczą, dlaczego protestują, a przy tym rozdają produkty z własnych gospodarstw. Chcą pokazać, jak świadome zakupy są ważne, a polskie rolnictwo strategiczne.

- Dzisiejsza akcja ma charakter informacyjny. Skierowana jest głównie do konsumentów, którzy w sklepach dokonują wyboru produktu. Chcemy zwrócić uwagę na to, że można kupować świadomie polskie produkty - mówiła rolniczka Agata Abramowska.

Rozdają to, co produkują we własnych gospodarstwach: jajka, ziemniaki, mleko w butelkach, swojski chleb ze smalcem i ogórkiem, cebulę, a także słoiczki z miodem. Wszystko - jak podkreślają - przygotowane z produktów najwyższej jakości, sprawdzonych i bezpiecznych.

Rolniczki rozdają mieszkańcom swoje produkty TVN24

Jak informują wszyscy jesteśmy konsumentami i powinno nam zależeć, by do naszego kraju trafiały produkty żywnościowe dobrej jakości. Niestety, jak uważają, z Ukrainy trafiają do nas towary niesprawdzone.

- Nie mówimy tutaj o handlu, który jest bezpieczny, mówimy o tym, że wjeżdżają tony żywności, produktów rolno-spożywczych, które są przetwarzane w sposób niebadany i niekontrolowany przez nikogo. Rolnictwo na Ukrainie prowadzone jest w sposób bardzo konwencjonalny, niezrównoważony jak u nas, nie ma tam żadnych norm europejskich i te produkty ich nie spełniają. Nie chodzi o to, żeby nie pomagać, pomagajmy, kupujmy, ale róbmy to świadomie, wybierajmy - zaapelowała Agata Abramowska.

Rolniczki w Elblągu rozdawały mieszkańcom swoje sery, wędliny i warzywa TVN24

Ogólnopolskie protesty rolników

Protesty w całej Polsce rozpoczęły się w piątek 9 lutego. Tego dnia odbyły się w ponad 260 miejscach w całym kraju. Ich uczestnicy sprzeciwiają się m.in. wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy, które rujnują polskie gospodarstwa rolne. W opinii rolników, produkcja rolna stała się nieopłacalna. Domagają się na okres wojny rekompensaty do zbóż do wszystkich produktów rolnych.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

We wtorek duże utrudnienia

Duże utrudnienia zaplanowano na najbliższy wtorek, 20 lutego. Jak poinformowała NSZZ RI "Solidarność", będą blokowane nie tylko przejścia graniczne, ale i również węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich.

Autorka/Autor:ms/tok

Źródło: TVN24