Czołowo uderzył w ciężarówkę, zginął na miejscu
Do wypadku doszło czwartek około godziny 6 na drodze krajowej w miejscowości Dybowo, w powiecie toruńskim.
- Kierujący Dacią z nieustalonych dotąd przyczyn zderzył się z jadącym z przeciwka ciężarowym DAF-em, którym kierował 49-letni mężczyzna - przekazał młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
35-letni kierujący samochodem osobowym zginął na miejscu. Kierowca trafił do szpitala.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl