Kujawsko-Pomorskie Czołowo uderzył w ciężarówkę, zginął na miejscu Oprac. Michał Malinowski |

Cierpice. Śmiertelny wypadek na DK10 Źródło wideo: KM PSP w Toruniu Źródło zdj. gł.: KM PSP w Toruniu

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Do wypadku doszło czwartek około godziny 6 na drodze krajowej w miejscowości Dybowo, w powiecie toruńskim.

- Kierujący Dacią z nieustalonych dotąd przyczyn zderzył się z jadącym z przeciwka ciężarowym DAF-em, którym kierował 49-letni mężczyzna - przekazał młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

35-letni kierujący samochodem osobowym zginął na miejscu. Kierowca trafił do szpitala.

Śmiertelny wypadek na DK 10 w Dybowie Źródło zdjęcia: KM PSP w Toruniu

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 1⃣ wypadku ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1⃣2⃣0⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/TqIHTsLv0v — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 30, 2026 Rozwiń