Do wypadku doszło 19 lipca 2023 roku na lokalnej drodze w Dobrzejewicach w powiecie toruńskim. 38-letni kierowca mercedesa, jadąc zbyt szybko, na łuku drogi stracił kontrolę nad samochodem. Jego auto zmieniło pas na lewy, przez co doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka fiatem panda. Tym mniejszym, osobowym samochodem kierowała 67-letnia kobieta, która nie miała żadnych szans na to, aby uniknąć zderzenia.

Oględziny na miejscu wykazały, że kobieta próbowała hamować, ale to niewiele dało. Ogromna siła uderzenia spowodowała że Fiat Panda dosłownie odbił się od Mercedesa.

W środku, oprócz 67-latki siedzącej za kierownicą, znajdowała się 31-letnia pasażerka w zaawansowanej ciąży oraz 69-latka. Wszystkie kobiety zostały przetransportowane do szpitala.

Kierował pod wpływem substancji psychoaktywnej

Z ustaleń Prokuratury Rejonowej w Toruniu, która skierowała akt oskarżenia do sądu, wynika, że Paweł K. prowadził samochód pod wpływem substancji psychoaktywnej.

- Paweł K., znajdując się pod wpływem substancji psychoaktywnej - środka działającego podobnie do alkoholu, kierując samochodem osobowym marki Mercedes naruszył przepisy ruchu drogowego, przekroczył dozwoloną prędkość i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka prawidłowo pojazdem marki Fiat Panda, którym poruszały się trzy kobiety - podała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a także nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym i obrażeniami ciała powyżej siedmiu dni.

Wypadek w Dobrzejewicach. Stwierdził, że niczego nie pamięta

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie ustosunkował się do przedstawionego mu, jak i później uzupełnionego zarzutu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Dodał jedynie, że nie pamięta niczego przed zdarzeniem - dodała prokurator Izabela Oliver.

Wobec mężczyzny sąd zastosował środki o charakterze wolnościowym - policyjny dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju.

Pawłowi K. grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

