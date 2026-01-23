Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Wypadek na lokalnej drodze, zginęła kobieta. Akt oskarżenia przeciwko kierowcy

Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka
Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka
Źródło: TVN24
Prokuratura Rejonowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K.. Mężczyzna w lipcu 2023 roku doprowadził do śmiertelnego wypadku na lokalnej drodze w Dobrzejewicach (Kujawsko-Pomorskie), w którym zginęła 69-letnia kobieta. Jak ustalili śledczy, kierujący był pod wpływem substancji psychoaktywnej. Grozi mu do dwunastu lat pozbawienia wolności.

Do wypadku doszło 19 lipca 2023 roku na lokalnej drodze w Dobrzejewicach w powiecie toruńskim. 38-letni kierowca mercedesa, jadąc zbyt szybko, na łuku drogi stracił kontrolę nad samochodem. Jego auto zmieniło pas na lewy, przez co doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka fiatem panda. Tym mniejszym, osobowym samochodem kierowała 67-letnia kobieta, która nie miała żadnych szans na to, aby uniknąć zderzenia.

Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka

Trójmiasto

Oględziny na miejscu wykazały, że kobieta próbowała hamować, ale to niewiele dało. Ogromna siła uderzenia spowodowała że Fiat Panda dosłownie odbił się od Mercedesa.

W środku, oprócz 67-latki siedzącej za kierownicą, znajdowała się 31-letnia pasażerka w zaawansowanej ciąży oraz 69-latka. Wszystkie kobiety zostały przetransportowane do szpitala.

ototorun
Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka
Źródło: ototorun.pl

Kierował pod wpływem substancji psychoaktywnej

Z ustaleń Prokuratury Rejonowej w Toruniu, która skierowała akt oskarżenia do sądu, wynika, że Paweł K. prowadził samochód pod wpływem substancji psychoaktywnej.

- Paweł K., znajdując się pod wpływem substancji psychoaktywnej - środka działającego podobnie do alkoholu, kierując samochodem osobowym marki Mercedes naruszył przepisy ruchu drogowego, przekroczył dozwoloną prędkość i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka prawidłowo pojazdem marki Fiat Panda, którym poruszały się trzy kobiety - podała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

DobrzejowicE 1
Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka
Źródło: TVN24

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a także nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym i obrażeniami ciała powyżej siedmiu dni.

Wypadek w Dobrzejewicach. Stwierdził, że niczego nie pamięta

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie ustosunkował się do przedstawionego mu, jak i później uzupełnionego zarzutu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Dodał jedynie, że nie pamięta niczego przed zdarzeniem - dodała prokurator Izabela Oliver.

Wobec mężczyzny sąd zastosował środki o charakterze wolnościowym - policyjny dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju.

Pawłowi K. grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Kawęczyn

Udostępnij:
TAGI:
Kujawsko-PomorskieWypadekPolicjaToruń
Czytaj także:
Orzeł z Nadleśnictwa Lipusz w woj. pomorskim
Największy orzeł w kraju przybrał zimową szatę
METEO
Ewa Galica
Dziennikarka TVN24 nagrodzona w prestiżowym konkursie filmowym
Padły ryby
Wyłowili 3,5 tony śniętych ryb zatrutych przez ścieki z oczyszczalni. Prokuratura umorzyła śledztwo
Lublin
Czym grozi wstrzymywanie się przez dziecko z oddaniem stolca? Wyjaśnia gastroenterolog
Nie potrafią korzystać z toalety, książki dotykają jak smartfona. Raport
Świat
Elon Musk w Davos
Musk żartuje w z Rady Pokoju Trumpa. Głośny śmiech na Forum w Davos
Świat
Polscy żołnierze w Afganistanie
Tusk, Sikorski i Kosiniak-Kamysz. Komentarze z Polski po słowach Trumpa
imageTitle
Zwycięski taniec na oczach wrogich kibiców. Gorąco na trybunach w Australii
EUROSPORT
Młodzi mówią o przemocy domowej, o kłopotach w szkole
Fala samobójstw dzieci wyhamowała. Psycholog pomoże w kryzysie bez zgody rodziców?
Zdrowie
broker, giełda, wall street
Branża pod ścianą. "Być albo nie być"
BIZNES
imageTitle
Dokonał niemożliwego. Jak on się z tego wyratował?
EUROSPORT
wypadek latarnia choszczno kolko
Wypadł z drogi i uderzył w latarnię. "Nie uwzględnił swoich umiejętności i warunków"
Szczecin
"Portret przodka" Roberta Makłowicza
Najbardziej szalone aukcje WOŚP
WOŚP 2026
Kobiety na Grenlandii w tradycyjnych inuickich strojach
"Jesteśmy ludźmi, nie własnością". Munk potępia działania Trumpa
Tomasz P. Terlikowski
pc
Podpis jest? Jest. Można iść dalej. Radomir Wit ujawnia, jak znikają posłowie
Sejm Wita
Polscy żołnierze w Afganistanie
W Polsce jest "120 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, którzy brali udział w misjach"
shutterstock_2172624105
Niższe stawki za żywienie w szpitalach. Dyrektorzy: nie uda się utrzymać jakości
Piotr Wójcik
Policjant, będąc w galerii na zakupach, zatrzymał złodzieja
Był na zakupach. Nagle usłyszał "pomocy, złodziej, pomocy"
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie na terenie centrum handlowego
Kraksa na parkingu podziemnym
WARSZAWA
Samochody elektryczne - ładowarki
Tyle elektryków było w Polsce w 2025 roku
BIZNES
imageTitle
Ucieczka skasowana w ostatniej chwili. Welsford najszybszy na finiszu
EUROSPORT
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej wpływały skargi. Będzie kolejne śledztwo
WARSZAWA
WOŚP
Bieg, gwiazda Dżemu, koncerty. Finał WOŚP w Katowicach
WOŚP 2026
Wyrok sądu
Zwrot w sprawie Polki oskarżonej przez męża o porwanie dzieci i zatrzymanej w Niemczech
Szczecin
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Groził byłej partnerce. W telefonie miał dowody innych przestępstw
Poznań
shutterstock_2560576745
Sprawdzono miliony kart. Największy mit właśnie się rozwiał
Zdrowie
shutterstock_2391104675
Rewolucja dla pasażerów lecących z największego lotniska w Europie
BIZNES
"Poznańska tytka z glancem"
Pierwsza pomoc dla zwierząt, marszobieg i "Tytka z Glancem". Tak Poznań zagra z WOŚP
WOŚP 2026
Iwona Januszyk, porucznik Wojska Polskiego, skialpinistka
Pilotowała wojskowy śmigłowiec, pokonała Małysza
Rafał Kazimierczak
Zareagował przypadkowy kierowca
Przepchnął płonące auto, uratował sklep. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Kierowca został zatrzymany po policyjnym pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli, doprowadził do kolizji, próbował uciekać pieszo
Kujawsko-Pomorskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica