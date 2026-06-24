Tragiczny wypadek, nie żyją 13- i 40-latka

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku we Włocławku Źródło wideo: KMP Włocławek Źródło zdj. gł.: KMP we Włocławku

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Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji we Włocławku, do wypadku doszło we wtorek około godziny 13.30 w miejscowości Dąbie Kujawskie.

Samochód osobowy, którym kierowała 40-letnia kobieta, uderzył w drzewo. W pojeździe znajdowała się również 13-latka. Obie kobiety zginęły na miejscu.

"W wyniku uderzenia samochodu w drzewo śmierć na miejscu poniosły 40-letnia kierująca oraz 13-letnia pasażerka" - podała Komenda Powiatowa Policja we Włocławku.

W wypadku zginęła 40- i 13-latka Źródło zdjęcia: KMP we Włocławku

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.