Kujawsko-Pomorskie Tragedia podczas rodzinnej uroczystości, nie żyje sześciolatek Oprac. Michał Malinowski |

"Pomyśl, zanim sięgniesz dna". Spot o bezpieczeństwie nad wodą Źródło wideo: Warmińsko-mazurska policja Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sobotę (26 września) po godzinie 18 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące dziecka, która wpadło do stawu w miejscowości Dąbie Kujawskie, w powiecie włocławskim. Na miejsce zadysponowano służby, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziecko było reanimowane, jednak jego życia nie udało się uratować.

- Do zdarzenia doszło podczas trwającej rodzinnej imprezy okolicznościowej na terenie kompleksu rekreacyjnego. Dziecko było reanimowane przez osoby trzecie, później przez służby, jednak jego życia niestety nie udało się uratować - przekazała Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Prokuratorskie śledztwo

Śledczy biorą pod uwagę różne hipotezy. Jak powiedziała prokurator Kręcicka, na tym etapie śledztwa jest za wcześnie, by wyrokować, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy przestępstwa.

- Bardziej skłaniamy się ku nieszczęśliwemu wypadkowi - dodała prokurator.

Podkreśliła, że jeden z rodziców był trzeźwy.