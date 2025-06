Ciechociński Deptak Sław funkcjonuje od 2014 roku, a odsłanianie na nim pamiątkowych tablic na stałe wpisało się w kalendarz eventów plenerowych, organizowanych z udziałem znakomitości z dziedziny, filmu, muzyki, sportu i medycyny.

Mieszkańcy i kuracjusze krytykują

- Wjechanie na deptak nie jest możliwe z żadnej strony. Na stary deptak służby ratunkowe mogły wjechać z każdej strony. Teraz są ustawione kwietniki, tak żeby nikt nie wjechał. Rozumiem, że dorożki niszczyły kostkę, lecz z deptaku korzysta bardzo dużo osób. Brak wjazdu zabiera możliwość szybkiej interwencji w czasie zagrożenia życia lub zdrowia. Nie chcę wiedzieć, co będzie, jeżeli dojdzie do zatrzymania krążenia na deptaku, a karetka nie dojedzie do pacjenta, tylko ratownicy będą musieli iść ze sprzętem do chorego - zauważa pan Wojciech.

- Gdzie przewidziane są drogi ewakuacyjne? Którędy może wjechać pogotowie i co ważniejsze straż pożarna - do mieszkańców, kuracjuszy oraz spacerowiczów? Jak wytyczone są ciągi komunikacyjne, żeby mógł wjechać na przykład dźwig lub podobny sprzęt? - pyta mieszkanka Ciechocinka, podnosząc jednocześnie kwestię zieleni.

- Nie widać nowych drzew. Gdzie są i dlaczego przy okazji tak poważnych prac nie oczyszczono obecnego drzewostanu z pasożytniczej jemioły, która "wycina" większość drzewostanu w Ciechocinku? Na kiedy takie prace są zaplanowane? Dlaczego udostępniono do użytkowania coś, co nie zostało jeszcze odebrane? - pyta pani Anna.

Burmistrz wyjaśnia

- Wszystkie nowe nasadzenia zostały wykonane jako odwzorowanie tych, które musiały zostać usunięte w wyniku chorób lub uszkodzeń spowodowanych przez silne wiatry. Gatunki dobrano z uwzględnieniem warunków siedliskowych oraz charakteru uzdrowiskowego miasta. Co istotne, nasadzone drzewa to większe, ponad dwumetrowe sadzonki, co ma na celu zwiększenie ich szans na szybszą adaptację i stabilny wzrost w warunkach miejskich. Jeśli chodzi o jemiołę – jej usunięcie planowane jest na okres jesienny, kiedy będzie to najbardziej efektywne i bezpieczne dla drzew. Zgodnie z założeniami projektu działania te nie zostały ujęte w obecnym kontrakcie, ponieważ zostaną zrealizowane przez naszą spółkę, co pozwoli znacząco ograniczyć koszty - tłumaczy Jucewicz.