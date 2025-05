Tak będą głosować kuracjusze z Ciechocinka. "Musieli ich rozdzielać po pokojach. Poszło na ostro"

Ciechocinek przygotowuje się do drugiej tury wyborów Źródło: tvn24.pl

W pierwszej turze w Ciechocinku zwyciężył Rafał Trzaskowski, uzyskując 3639 głosów. O ponad tysiąc głosów wyprzedził Karola Nawrockiego, który z wynikiem 2519 głosów uplasował się tuż za nim.

Frekwencja w Ciechocinku była wysoka. Wyniosła 74 procent, a duży wkład w to mieli także kuracjusze, którzy z różnych części Polski zjechali do tego niewielkiego, podtoruńskiego uzdrowiska.

Za Nawrockim, za Trzaskowskim

Pani Renata przyjechała do Ciechocinka aż z Lubelszczyzny. W czwartek (29 maja) spotkaliśmy ją w trakcie marszu z kijkami po ciechocińskim deptaku. Na rozmowę zgodziła się, ale w ruchu.

- W pierwszej turze głosowałam na Rafała Trzaskowskiego i teraz zamierzam zrobić tak samo. To trochę lepszy wybór od Karola Nawrockiego, którego przeszłość wzbudza mimo wszystko duże kontrowersje - mówi w rozmowie z tvn24.pl.

W jej opinii za Trzaskowskim przemawia doświadczenie samorządowe, wykształcenie i obycie w świecie. - To poliglota, a to bardzo ważne w stosunkach międzynarodowych - dodaje pani Renata.

Nieco inne zdanie ma natomiast pani Alicja. Do Ciechocinka przyjechała z Podkarpacia. To bastion PiS. Pani Alicja w pierwszej turze nie głosowała. Teraz jednak zamierza wybrać się do lokalu wyborczego. Swój głos odda na Karola Nawrockiego. Dlaczego?

- Jestem katoliczką, Karol Nawrocki jest katolikiem, dlatego swój głos oddam na niego. Ma polskie sprawy bardziej w sercu niż Rafał Trzaskowski. Oprócz tego bardziej zadba o sprawy kobiet niż kandydat KO. Ponadto bliżej mi do konserwatywnych wartości wyznawanych przez pana Nawrockiego - twierdzi kuracjuszka.

Co sądzi o ostatnich kontrowersjach wokół Karola Nawrockiego? Czy to nie zmieni jej zdania?

- Nie, nie zmieni. Po prostu chcą go zdyskredytować tuż przed wyborami. Może i coś ma na sumieniu, ale kto z nas nie ma - podkreśla pani Alicja.

Z kolei dla pani Zofii z Zielonej Góry wybór w niedzielę jest prosty.

- Nie mam się czego wstydzić. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ jako gospodarz Warszawy pokazał, że potrafi zarządzać. Ma doświadczenie. Mentzen co prawda też nie jest głupi, ale za młody. Żeby był choć o pięć lat starszy i miał nieco większe doświadczenie, to wtedy kto wie - mówi kobieta.

Tuż obok pani Zofii, która po kilkutygodniowym turnusie w Ciechocinku wraca do domu, stoi jej koleżanka z Płocka, pani Teresa.

- Po co mam sobie głowę tym wszystkim zaprzątać. Wybieram się w niedzielę na głosowanie, a po drugiej turze wszyscy przychodzą do mnie na obiad. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego, ale powiem szczerze, że nie śledzę tego wszystkiego, co się dzieje. Nie mam telewizora, jestem zdrowsza - tłumaczy nam kobieta.

Idziemy dalej w kierunku tężni. Tam spotykamy panie Krystyny. Jedna z Włocławka, druga z Bydgoszczy. One już wiedzą przy czyim nazwisku postawią w niedzielę krzyżyk.

- Dzieci powiedziały mi, żeby zagłosować na Trzaskowskiego i tak też zrobię. U mnie w rodzinie głosują za Trzaskowskim. Przynajmniej nie dochodzi do kłótni. Nie interesuję się polityką. Gdyby jeden, czy drugi kandydat obok mnie stanął, to nie rozpoznałabym ani jednego, ani drugiego. Kojarzę tylko Kaczyńskiego i Tuska - śmieje się pani Krystyna z Włocławka.

- Też na Trzaskowskiego. Dlaczego? Bo partia mi się podoba i kandydat. Koniec kropka. Podobnie jest w mojej rodzinie. Przynajmniej nie dochodzi do kłótni. W przypadku wygranej Nawrockiego, rozpocznie się wojna na górze pomiędzy rządem a prezydentem. Nie będzie to dobre dla Polski - wtóruje jej imienniczka z Bydgoszczy.

W trakcie naszej niedługiej rozmowy panie przywołują jednak sytuację, do której doszło w ostatnich dniach w jednym z hoteli.

- Dwóch panów z jednego pokoju musiało zostać rozdzielonych, ponieważ poróżnili się politycznie. Poszło tam na ostro. Najlepiej to w ogóle nie rozmawiać - relacjonuje pani Krystyna z Bydgoszczy.

- W poniedziałek po wyborach byliśmy na zabiegach. Ludzie zaczęli dyskutować. W pewnym momencie masażysta powiedział, żeby skończyć z polityką, bo zaczęło robić się gorąco - dodaje pani Krysia z Włocławka.

Rafał Trzaskowski zupełnie natomiast nie przekonuje pana Zdzisława z Podlasia. Jego zdaniem, kandydat KO nie zadba o interes Polski.

- Będzie chciał forsować jakieś unijne dyrektywy, które będą niekorzystne dla Polski. Poza tym kwestia migrantów też nie jest do końca jasna. W niedzielę głosuję za Nawrockim - tłumaczy nam kuracjusz.

W kontrze do niego jest natomiast pani Teresa z Poznania, którą spotkaliśmy na ławce przy jednej z ciechocińskich tężni.

- Rafał Trzaskowski ma czyste konto w przeciwieństwie do pana Nawrockiego. Co to za prezydent dla mnie, do którego nie miałabym żadnego zaufania. To w kontekście ostatnich doniesień medialnych. Wykorzystał starszego człowieka w sensie dosłownym pod pretekstem pomocy, ale mieszkanie zyskał - zaznacza kuracjuszka.

Za Trzaskowskim są również mieszkańcy Ciechocinka. Pani Kasia, która prowadzi swój biznes, nie wyobraża sobie, by zagłosować za kandydatem prawicy.

- Jest niewiarygodny. Tyle w temacie - kwituje krótko kobieta.

- Głosowałem na Rafała Trzaskowskiego i w drugiej turze zrobię to samo. Trzeba zrobić wszystko, żeby PiS nie dopuścić do władzy. To, co zrobili przez osiem lat bardzo mi się nie podobało. Osobiście mi to zaszkodziło. To są nie tylko afery, ale ich niechęć do wszystkiego i do wszystkich, co nie jest z nimi związane. Robią wszystko, co w ich mocy, żeby udowodnić, że tylko to, co oni robią, jest słuszne, z czym się nie zgadzam. Potrzebuję spokoju. To wszystko - podkreśla pan Paweł z Wielkopolski.

Na zupełnie dwóch różnych biegunach stawiają obydwu kandydatów panie Grażyna i Iwona z Wielunia, które poprosiliśmy o chwilę rozmowy przy znanej ciechocińskiej fontannie "Grzybek".

- Kandydat wybrany od dawna. To Rafał Trzaskowski - mądry, wykształcony człowiek. Karola Nawrockiego nie ma co z nim porównywać. To całkowite przeciwieństwa. Wybieram demokrację, uczciwego człowieka i przede wszystkim doświadczonego polityka - mówi nam pani Grażyna z Wielunia.

Dlaczego tak głosują?

- Nawrocki ma wyznawców, nie wyborców. Choćby nie wiadomo, jakie haki mieli na niego, to jeszcze większe poparcie będzie miał. Robią tym ludziom wodę z mózgu i nic na to nie poradzimy - twierdzi z kolei jej koleżanka pani Iwona.

Dla pani Alicji z Podkarpacia oddanie głosu na Rafała Trzaskowskiego byłoby głosem straconym. Dlaczego w jej mniemaniu wyborcy KO tak chętnie na niego głosują?

- Oczywiście Rafał Trzaskowski ma swoich wyborców, którzy mają zbliżone poglądy do niego i dlatego na niego głosują. Ja mam trochę inne spojrzenie na świat- przyznaje w rozmowie z tvn24.pl.

Jak to działa w drugą stronę? Dlaczego, mimo tylu wątpliwości wobec Karola Nawrockiego, ludzie i tak niego głosują?

- Jest niestety szansa, że wygra. Połowa Polaków nie myśli. Młodzi ludzie mogą zdecydować o jego ewentualnym zwycięstwie. Jest wielka niewiadoma. W mojej rodzinie większość jest za Trzaskowskim, chociaż w środę rozmawiałam z bratową, która mieszka na wsi. Jej córka, wykształcona kobieta, głosuje na Nawrockiego. Powiedziałam, że nie rozmawiam z nimi - śmieje się pani Teresa z Poznania.