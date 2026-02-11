Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Pociągi wróciły do znanego uzdrowiska, ale zamiast dworca jest kontener

Dworzec kolejowy w Ciechocinku
Ciechocinek czeka na remont dworca kolejowego
Źródło: tvn24.pl
Po czternastu latach do Ciechocinka, jednego z najbardziej znanych uzdrowisk w kraju, powróciły pociągi. Mieszkańcy, turyści, a przede wszystkim kuracjusze wciąż jednak czekają na dworzec kolejowy z prawdziwego zdarzenia. Władze i PKP zapewniają, że powstanie. Na razie podróżni muszą się zadowolić ogrzewanym kontenerem, który służy za poczekalnię i toaletę. - To wszystko musi wystarczyć na ten okres przejściowy - mówi burmistrz Ciechocinka.

Na początku grudnia 2025 roku z wielką pompą po 14 latach do Ciechocinka powróciły połączenia kolejowe. Do pierwszego pociągu, który przyjechał do uzdrowiska z Torunia, wsiedli między innymi samorządowcy, parlamentarzyści i oczywiście mieszkańcy. Tuż po przyjeździe odbyła się konferencja prasowa, podczas której padły zapewnienia, że Ciechocinek doczeka się w końcu dworca kolejowego z prawdziwego zdarzenia.

Po 14 latach kolej wróciła do jednego z najbardziej znanych uzdrowisk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po 14 latach kolej wróciła do jednego z najbardziej znanych uzdrowisk

- Remont dworca kolejowego jest wpisany na listę projektów do rewitalizacji. Zarząd PKP S.A. wygospodarował środki na ten cel. Mam nadzieję, że w 2026 roku dworzec będzie piękną perełką na mapie Ciechocinka - mówiła wówczas Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Dworzec kolejowy w Ciechocinku
Dworzec kolejowy w Ciechocinku
Źródło: tvn24.pl

Dworzec z historią

Budynek ciechocińskiego dworca ma bogatą historię. Pierwszy dworzec został oddany do użytku w 1869 roku, dwa lata po uruchomieniu jednej z najstarszych linii kolejowych w Polsce na trasie Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. W budynku znajdowała się hala dworcowa dla podróżnych, kasy biletowe, sala restauracyjna, magazyn, komora celna oraz mieszkania dla obsługi.

Ciechocinek jako uzdrowisko z roku na roku rozwijał się. Dlatego na początku XX wieku, dokładnie w latach 1901-1902, wzniesiono trzykrotnie większy obiekt z czerwonej cegły ceramicznej, z efektownym holem w kształcie rotundy, z dwoma poczekalniami, kasami biletowymi, salą restauracyjną, biurami oraz pocztą. Dworzec służył nieprzerwanie do 19 stycznia 1945 roku. Wycofujący się z uzdrowiska Niemcy chcieli wysadzić budynek, ale nieskutecznie. Doszło tylko do pożaru na poddaszu. Ogień został ugaszony, a dworzec odbudowano w 1952 roku. I w takiej formule przez lata służył głównie kuracjuszom i gościom tłumnie odwiedzającym Ciechocinek.

Dworzec kolejowy w Ciechocinku
Dworzec kolejowy w Ciechocinku
Źródło: tvn24.pl
Tymczasowa poczekalnia w Ciechocinku
Tymczasowa poczekalnia w Ciechocinku
Źródło: tvn24.pl

Dziś w budynku dworca znajduje się galeria staroci, restauracja i biuro turystyczne. Po przywróceniu połączeń kolejowych podróżni korzystają z ogrzewanego kontenera, który służy za poczekalnię i toaletę. Kasy biletowej nie ma. Bilet trzeba kupić u kierownika pociągu.

Kiedy to się zmieni? Czy Ciechocinek doczeka się remontu dworca? Burmistrz miasta Jarosław Jucewicz nie jest tak optymistyczny jak wicemarszałek Jędrzejewska. W rozmowie z tvn24.pl mówi o 2027 roku.

- Dziś już wiemy, że dworzec, w ramach komponentu turystycznego, będzie remontowany. Mam nadzieję, że w 2027 roku będzie jak nowy. Wstępny kosztorys waha się na poziomie 15-16 milionów złotych - mówi włodarz Ciechocinka.

Złożyli skargę na marszałka. "Nie wypełnia planów transportowych"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Złożyli skargę na marszałka. "Nie wypełnia planów transportowych"

Plany remontu dworca w Ciechocinku

Za modernizację odpowiada PKP S.A. Rzecznik prasowy Michał Stigler zapewnia, że spółka traktuje tę inwestycję jako jedną z priorytetowych. - Aktualnie PKP prowadzą wewnętrzne przygotowania do ogłoszenia przetargu na projekt rewitalizacji dworca i prace budowlane. Ogłoszenie przetargu planowane jest w tym roku - mówi tvn24.pl.

- Dworzec w Ciechocinku znalazł się na podstawowej liście obiektów objętych nowym programem PKP S.A. Dworce Przyjazne Pasażerom, co oznacza, że na jego remont zaplanowane zostały środki finansowe. Więcej szczegółowych informacji będziemy mogli jednak udzielić w późniejszym czasie, wraz z prowadzeniem poszczególnych etapów inwestycji - dodaje Michał Stigler.

Dworzec kolejowy w Ciechocinku
Dworzec kolejowy w Ciechocinku
Źródło: tvn24.pl

Burmistrz Jarosław Jucewicz zdradza, że w planach jest kompleksowy remont dworca. - Od termomodernizacji, po stolarkę okienną oraz wnętrze całego dworca, by był to budynek przyjazny dla turystów - przyznaje burmistrz.

Jego słowa potwierdza rzecznik prasowy PKP S.A. - Spółka PKP ma w planach rewitalizację obiektu i przeznaczenie części jego powierzchni na funkcje typowo dworcowe w tym między innymi poczekalnie i toalety - mówi Michał Stigler.

Pociągi wróciły po 14 latach do Ciechocinka
Pociągi wróciły po 14 latach do Ciechocinka
Źródło: tvn24.pl

W przeszłości były już podejmowane próby rewitalizacji dworca. W grę wchodziły trzy warianty związane między innymi z funkcjami hotelowymi, rekreacyjnymi czy zdrowotnymi. Pomysł jednak spełzł na niczym. Jak zauważa jednak burmistrz Jucewicz, do modernizacji dworca i tak w pierwszej kolejności był potrzebny powrót przewozów. Włodarz Ciechocinka zwraca przy tej okazji uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz.

Kolejny krok w rozwoju Ciechocinka

- Patrząc na miasto jako kandydata do wpisu na listę UNESCO, należy podkreślić, że jest to kolejny zabytek, który może zyskać nowy blask. A przy ogólnej ocenie, może to być brane pod uwagę - dodaje Jarosław Jucewicz.

Tymczasowa poczekalnia w Ciechocinku
Tymczasowa poczekalnia w Ciechocinku
Źródło: tvn24.pl

I podkreśla: - Remont dworca w centrum miasta, zlokalizowanego przy odnowionym teatrze miejskim to kolejny krok w stronę mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Ta inwestycja pokaże, że miasto nieustannie się rozwija, a przywrócenie kursów kolejowych oraz dostęp do połączeń z całej Polski, a nawet Europy, daje nam nowe możliwości, szczególnie w zakresie komfortowego dojazdu osób starszych do najbardziej rozpoznawalnego uzdrowiska w Polsce.

Tymczasowa poczekalnia w Ciechocinku
Tymczasowa poczekalnia w Ciechocinku
Źródło: tvn24.pl

Burmistrz zdaje sobie sprawę, że obecne warunki może nie są zbyt komfortowe, ale do czasu wyremontowania dworca, muszą wystarczyć.

- PKP zapewniło tymczasowy dworzec, razem z zapleczem socjalnym. Powstało nowe przejście na drugą stronę torów w kierunku nowego dworca PKS. To wszystko musi wystarczyć na ten okres przejściowy. Ale wierzę, że to przyniesie efekt końcowy, na który wszyscy czekamy - podsumowuje Jarosław Jucewicz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Michał Malinowski /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
KolejKujawsko-PomorskieCiechocinek
Czytaj także:
Siedziba Prokuratury Krajowej
Łapówka za prezydencki akt łaski. Zarzuty dla trzech osób
Kraków
Gezani
Gezani uderzył. Są ofiary śmiertelne
METEO
pap_20260211_0CH
Szefowa KE: niektóre kraje wciąż akceptują korespondencję wyłącznie faksem
BIZNES
Straż miejska dostała zgłoszenie o "nielegalnej budowli"
Dostali zgłoszenie o "nielegalnej budowli". Chodziło o wykonane przez dzieci igloo
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
On się bawi, inni cierpią. To nie jest nagranie w przyspieszonym tempie
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"
Polska
Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia
Były prezes spółki komunalnej odpowie za nielegalne składowisko odpadów
Katowice
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji poświęconej programowi SAFE
Szef MON o "próbie obrzydzenia programu SAFE". "Fakty są po naszej stronie"
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant poskarżył się, że musi sprzątać, ogrzewać i odśnieżać. Odwołano komendanta
Olsztyn
Donald Tusk
Tusk: w obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do Rady Pokoju
Polska
imageTitle
Polscy kombinatorzy szykują się do drugiej części rywalizacji
RELACJA
Trzech mężczyzn zatrzymanych przy granicy
Próba uprowadzenia 23‑latki. Pościg policji zakończył się przy granicy
Wrocław
imageTitle
Król Franjo koronowany po raz trzeci. Wielki wyczyn Von Allmena
EUROSPORT
Kierowca wyprzedzał przed pasami
Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nagranie ku przestrodze
Katowice
Upadła przed komendą, policjanci ruszyli na pomoc
Złapała się za klatkę piersiową, upadła przed komendą. Nagranie
Białystok
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
BIZNES
Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności
Szarpał nastolatka w autobusie, wyrwał mu telefon i saszetkę z pieniędzmi
Białystok
Ambassador Bridge, w tle Gordie Howe International Bridge
Wojna o most. W tle spotkanie człowieka Trumpa z miliarderem
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
WARSZAWA
imageTitle
Na metę wjechał tyłem. Kontrowersyjna radość ze złota
EUROSPORT
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę
Poznań
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
BIZNES
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
BIZNES
Thomas Rose
"Byłoby nam trudno to zaakceptować". Ambasador USA o Braunie
Polska
Działania ABW (zdjęcie ilustracyjne)
Przygotowania do "masowego zamachu". 18-latek może spędzić wiele lat za kratami
Polska
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
WARSZAWA
Donald Trump
"Zdecydowanie za duży". Co zasłoni łuk Trumpa?
Wypadek z udziałem radiowozu w Gościcinie
Kolizja radiowozu z autem osobowym. Policjant trafił do szpitala
Trójmiasto
smartfon w ręce kobiety
Newslettery coraz popularniejsze. Najważniejsze informacje codziennie w twojej skrzynce
Ciekawostki
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica