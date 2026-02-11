Pociągi wróciły do znanego uzdrowiska, ale zamiast dworca jest kontener

Ciechocinek czeka na remont dworca kolejowego Źródło: tvn24.pl

Na początku grudnia 2025 roku z wielką pompą po 14 latach do Ciechocinka powróciły połączenia kolejowe. Do pierwszego pociągu, który przyjechał do uzdrowiska z Torunia, wsiedli między innymi samorządowcy, parlamentarzyści i oczywiście mieszkańcy. Tuż po przyjeździe odbyła się konferencja prasowa, podczas której padły zapewnienia, że Ciechocinek doczeka się w końcu dworca kolejowego z prawdziwego zdarzenia.

- Remont dworca kolejowego jest wpisany na listę projektów do rewitalizacji. Zarząd PKP S.A. wygospodarował środki na ten cel. Mam nadzieję, że w 2026 roku dworzec będzie piękną perełką na mapie Ciechocinka - mówiła wówczas Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Dworzec kolejowy w Ciechocinku Źródło: tvn24.pl

Dworzec z historią

Budynek ciechocińskiego dworca ma bogatą historię. Pierwszy dworzec został oddany do użytku w 1869 roku, dwa lata po uruchomieniu jednej z najstarszych linii kolejowych w Polsce na trasie Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. W budynku znajdowała się hala dworcowa dla podróżnych, kasy biletowe, sala restauracyjna, magazyn, komora celna oraz mieszkania dla obsługi.

Ciechocinek jako uzdrowisko z roku na roku rozwijał się. Dlatego na początku XX wieku, dokładnie w latach 1901-1902, wzniesiono trzykrotnie większy obiekt z czerwonej cegły ceramicznej, z efektownym holem w kształcie rotundy, z dwoma poczekalniami, kasami biletowymi, salą restauracyjną, biurami oraz pocztą. Dworzec służył nieprzerwanie do 19 stycznia 1945 roku. Wycofujący się z uzdrowiska Niemcy chcieli wysadzić budynek, ale nieskutecznie. Doszło tylko do pożaru na poddaszu. Ogień został ugaszony, a dworzec odbudowano w 1952 roku. I w takiej formule przez lata służył głównie kuracjuszom i gościom tłumnie odwiedzającym Ciechocinek.

Dworzec kolejowy w Ciechocinku Źródło: tvn24.pl

Tymczasowa poczekalnia w Ciechocinku Źródło: tvn24.pl

Dziś w budynku dworca znajduje się galeria staroci, restauracja i biuro turystyczne. Po przywróceniu połączeń kolejowych podróżni korzystają z ogrzewanego kontenera, który służy za poczekalnię i toaletę. Kasy biletowej nie ma. Bilet trzeba kupić u kierownika pociągu.

Kiedy to się zmieni? Czy Ciechocinek doczeka się remontu dworca? Burmistrz miasta Jarosław Jucewicz nie jest tak optymistyczny jak wicemarszałek Jędrzejewska. W rozmowie z tvn24.pl mówi o 2027 roku.

- Dziś już wiemy, że dworzec, w ramach komponentu turystycznego, będzie remontowany. Mam nadzieję, że w 2027 roku będzie jak nowy. Wstępny kosztorys waha się na poziomie 15-16 milionów złotych - mówi włodarz Ciechocinka.

Plany remontu dworca w Ciechocinku

Za modernizację odpowiada PKP S.A. Rzecznik prasowy Michał Stigler zapewnia, że spółka traktuje tę inwestycję jako jedną z priorytetowych. - Aktualnie PKP prowadzą wewnętrzne przygotowania do ogłoszenia przetargu na projekt rewitalizacji dworca i prace budowlane. Ogłoszenie przetargu planowane jest w tym roku - mówi tvn24.pl.

- Dworzec w Ciechocinku znalazł się na podstawowej liście obiektów objętych nowym programem PKP S.A. Dworce Przyjazne Pasażerom, co oznacza, że na jego remont zaplanowane zostały środki finansowe. Więcej szczegółowych informacji będziemy mogli jednak udzielić w późniejszym czasie, wraz z prowadzeniem poszczególnych etapów inwestycji - dodaje Michał Stigler.

Dworzec kolejowy w Ciechocinku Źródło: tvn24.pl

Burmistrz Jarosław Jucewicz zdradza, że w planach jest kompleksowy remont dworca. - Od termomodernizacji, po stolarkę okienną oraz wnętrze całego dworca, by był to budynek przyjazny dla turystów - przyznaje burmistrz.

Jego słowa potwierdza rzecznik prasowy PKP S.A. - Spółka PKP ma w planach rewitalizację obiektu i przeznaczenie części jego powierzchni na funkcje typowo dworcowe w tym między innymi poczekalnie i toalety - mówi Michał Stigler.

Pociągi wróciły po 14 latach do Ciechocinka Źródło: tvn24.pl

W przeszłości były już podejmowane próby rewitalizacji dworca. W grę wchodziły trzy warianty związane między innymi z funkcjami hotelowymi, rekreacyjnymi czy zdrowotnymi. Pomysł jednak spełzł na niczym. Jak zauważa jednak burmistrz Jucewicz, do modernizacji dworca i tak w pierwszej kolejności był potrzebny powrót przewozów. Włodarz Ciechocinka zwraca przy tej okazji uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz.

Kolejny krok w rozwoju Ciechocinka

- Patrząc na miasto jako kandydata do wpisu na listę UNESCO, należy podkreślić, że jest to kolejny zabytek, który może zyskać nowy blask. A przy ogólnej ocenie, może to być brane pod uwagę - dodaje Jarosław Jucewicz.

Tymczasowa poczekalnia w Ciechocinku Źródło: tvn24.pl

I podkreśla: - Remont dworca w centrum miasta, zlokalizowanego przy odnowionym teatrze miejskim to kolejny krok w stronę mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Ta inwestycja pokaże, że miasto nieustannie się rozwija, a przywrócenie kursów kolejowych oraz dostęp do połączeń z całej Polski, a nawet Europy, daje nam nowe możliwości, szczególnie w zakresie komfortowego dojazdu osób starszych do najbardziej rozpoznawalnego uzdrowiska w Polsce.

Tymczasowa poczekalnia w Ciechocinku Źródło: tvn24.pl

Burmistrz zdaje sobie sprawę, że obecne warunki może nie są zbyt komfortowe, ale do czasu wyremontowania dworca, muszą wystarczyć.

- PKP zapewniło tymczasowy dworzec, razem z zapleczem socjalnym. Powstało nowe przejście na drugą stronę torów w kierunku nowego dworca PKS. To wszystko musi wystarczyć na ten okres przejściowy. Ale wierzę, że to przyniesie efekt końcowy, na który wszyscy czekamy - podsumowuje Jarosław Jucewicz.

