Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Obok tężni miała stanąć biogazownia. Mieszkańcy zgłosili referendum, burmistrz rezygnuje z planów

Wypoczynek przy tężniach w Ciechocinku to jedna z głównych atrakcji
Ciechocinek to atrakcyjne uzdrowisko
Źródło: tvn24.pl
Plany rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków o biogazownię, która miała powstać kilkaset metrów od tężni, wzbudziły w Ciechocinku (Kujawsko-Pomorskie) duże emocje. Radni zagłosowali przeciwko zabezpieczeniu 38 milionów złotych na ten cel, a grupa mieszkańców zapowiedziała referendum w sprawie odwołania burmistrza. Ten zmienił zdanie i zapewnił, że "projekt w dotychczasowej formule zostaje zakończony". To oznacza, że biogazownia, przynajmniej na razie, nie powstanie.

Dyskusja nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Ciechocinku trwa od kilka miesięcy. Zdaniem mieszkańców budowa biogazowni jest potrzebna, ale nie zgadzają się na jej lokalizację. Miałaby bowiem powstać na działkach bezpośrednio sąsiadujących z istniejącą oczyszczalnią ścieków przy ulicy Sportowej. Działki znajdują się w strefie uzdrowiskowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pociągi wróciły do znanego uzdrowiska, ale zamiast dworca jest kontener

Pociągi wróciły do znanego uzdrowiska, ale zamiast dworca jest kontener

Mieszkańcy Ciechocinka rozczarowani remontem deptaka. "Miało być tak pięknie"

Mieszkańcy Ciechocinka rozczarowani remontem deptaka. "Miało być tak pięknie"

Michał Malinowski

- W naszej walce przeciw temu pomysłowi kierujemy się tym, aby Ciechocinek rozwijał się jako uzdrowisko, a nie zakład masowego przetwórstwa odpadów. Największym problemem, na który zwracamy uwagę, jest lokalizacja planowanej inwestycji. Planowanie przestrzenne i inwestycyjne na terenie okołotężniowym powinno zmierzać do wzmocnienia jego funkcji uzdrowiskowej, rekreacyjnej i przyrodniczej, a nie do jego degradacji - powiedział w rozmowie z tvn24.pl Tadeusz Kofel, mieszkaniec Ciechocinka.

W sprawie wypowiedziała się też między innymi naczelna lekarz Uzdrowiska Ciechocinek i Wieniec-Zdrój. Zdaniem Izabeli Kowackiej, lokalizacja tej inwestycji mogłaby zaszkodzić Ciechocinkowi jako uzdrowisku. - Ludzie przyjeżdżają się tu leczyć powietrzem wzbogaconym przez zatężenie solanki, a kilka metrów dalej miała powstać biogazownia z kompostownią - mówiła Izabela Kowacka na styczniowej sesji rady miasta.

Wypoczynek przy tężniach w Ciechocinku to jedna z głównych atrakcji
Wypoczynek przy tężniach w Ciechocinku to jedna z głównych atrakcji
Źródło: tvn24.pl

Zapowiedzieli referendum w sprawie odwołania burmistrza, ten reaguje

Na sesji 27 stycznia rada miasta nie wyraziła zgody na zabezpieczenie 38 milionów złotych na tę inwestycję. Burmistrz Ciechocinka, który był orędownikiem inwestycji w tym miejscu, zapewniał jednak, że biogazownia jest potrzebna, a on zrobi wszystko, by pozyskać dofinansowanie z innych źródeł.

- Modernizacja pozwoli zastąpić obecny proces zagospodarowania osadów oraz sprawi, że spółka stanie się samowystarczalna energetycznie i cieplnie. Inwestycja jest Ciechocinkowi potrzebna, tym bardziej że jako uzdrowisko miasto musi również zagospodarowywać ścieki pokąpielowe, w tym solankowe. Obecnie nie ma alternatywy dla zmiany lokalizacji oczyszczalni, a zielona energia jest przyszłością - tłumaczył jeszcze przed kilkoma dniami w rozmowie z tvn24.pl Jarosław Jucewicz.

Główny deptak w Ciechocinku prowadzący w kierunku tężni
Główny deptak w Ciechocinku prowadzący w kierunku tężni
Źródło: tvn24.pl

Grupa przeciwników burmistrza chce jego odwołania w referendum. I jak mówią, to właśnie ostatnia sesja rady miasta przelała czarę goryczy. Mieszkańcy złożyli już dokumenty w biurze komisarza wyborczego we Włocławku i Urzędzie Miejskim w Ciechocinku. Teraz mają czas na zbieranie podpisów poparcia.

Na odpowiedź burmistrza nie trzeba było długo czekać. Najpierw w opublikowanym kilka dni temu w mediach społecznościowych oświadczeniu napisał, że "uszanuje każdy wynik", a we wtorek (24 lutego) podkreślił, że "projekt (biogazowni - red.) w dotychczasowej formule zostaje zakończony".

- Projekt uzyskał znaczne dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Samorząd to decyzje wspólne. Radni nie dali tej inwestycji zielonego światła. Swoje stanowisko w tej sprawie wyraziła również część mieszkańców. Szanuję to, dlatego dziś mówię jasno, że projekt w dotychczasowej formule zostaje zakończony. Zwrócę się do rady nadzorczej MPWiK o wstrzymanie dotychczasowych prac i wycofanie procedowania wniosku - zapowiedział Jarosław Jucewicz.

Park zdrojowy w Ciechocinku
Park zdrojowy w Ciechocinku
Źródło: tvn24.pl

Zaapelował także do mieszkańców o poszukanie rozwiązania, które "osiągnie te same cele, ale bez podziałów".

- Moim zadaniem jest znalezienie efektywnego i alternatywnego rozwiązania, które uzyska społeczną akceptację - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Po 14 latach kolej wróciła do jednego z najbardziej znanych uzdrowisk

Po 14 latach kolej wróciła do jednego z najbardziej znanych uzdrowisk

"Wysłaliśmy tam ponad 50 tysięcy ludzi". Alarmują w sprawie polskich uzdrowisk

"Wysłaliśmy tam ponad 50 tysięcy ludzi". Alarmują w sprawie polskich uzdrowisk

Polska
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
Ciechocinek
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło na przystanku tramwajowym przy ulicy Pomorskiej w Łodzi
Podpalił mężczyznę i przyglądał się jak płonie. Wyrok
Łódź
Irański pocisk balistyczny Sejil-2
Będzie jak z Wenezuelą? Będzie "dużo trudniej"
Sebastian Zakrzewski
Maciej Nawacki i Michał Lasota zawieszeni w pełnieniu funkcji prezesów sądów
"Ostentacyjne i negatywne" zachowanie sędziego. Jest decyzja w sprawie immunitetu
Polska
Świadkowie ugasili płonące auto śniegiem
Śniegiem ugasili płonące auto
Trójmiasto
Były prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol
Dożywocie dla byłego prezydenta. Obie strony złożyły apelację
Świat
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Resort: na polski rynek nie trafiły kwestionowane partie wołowiny z Brazylii
BIZNES
imageTitle
Wypadek Anthony'ego Joshuy. Domniemany sprawca stawił się w sądzie
EUROSPORT
Zima w Warszawie
"Hałas to nowy smog". Radni chcą fotoradarów akustycznych
WARSZAWA
Sąd Najwyższy
Kolejne fiasko wyboru kandydatów na prezesa SN. Będzie trzecie podejście
Polska
Księżyc
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem tuż-tuż
METEO
Rażące zaniedbania w gospodarstwie. Bydło trzymano w brudnych budynkach bez wody i jedzenia
Krowy miały łańcuchy wrośnięte w skórę, dwie trzeba było uśpić
Białystok
Elon Musk
Głowa państwa grozi Muskowi procesem
Świat
Tragiczne potrącenie rowerzystki
Wyprzedzała, wpadła w poślizg i śmiertelnie potrąciła rowerzystkę
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2603953481
Dodatkowe zarobki emerytów i rencistów. ZUS przypomina o ważnym terminie
BIZNES
Pies trafił do schroniska
Jego właściciel zmarł, pies w błocie i na łańcuchu
Łódź
JetBlue porzucony na lotnisku znalazł nowy dom
Porzuconego na lotnisku psa chciało adoptować prawie trzy tysiące osób
Świat
imageTitle
Jest potwierdzenie. Gwiazdor Realu oficjalnie poza kadrą
EUROSPORT
Funkcjonariusze ABW zatrzymali Białorusina podejrzanego o szpiegostwo (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty dla byłych szefów ABW i SKW. Chodzi o sprawę Pegasusa
Polska
Liczby nie kłamią? Nie zawsze służą prawdzie. "Pranie danych" sprzyja Rosji
Liczby nie kłamią? To zobaczcie, jak "pranie danych" sprzyja Rosji
Michał Istel
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że od kliku dni nie widziała sąsiadów. W mieszkaniu znaleźli ciała trzech osób
Katowice
autostrada a2 poznan shutterstock_2128223891
Od dzisiaj nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4
BIZNES
imageTitle
Zachwyty nad rewelacją. "Mówimy o pieniądzach, nazwiskach, ale nic nie przebije drużyny"
EUROSPORT
Zderzenie pociągów w Gdyni. Cztery osoby poszkodowane
Zderzenie pociągów, maszynista skazany
Trójmiasto
Český Krumlov to Praga w miniaturze
Polacy "napędzają turystykę" w tym kraju
BIZNES
Teresa Pamuła
Posłanka PiS "nie zdążyła" zapoznać się z listą zakupów z SAFE, ale "ma swoje zdanie"
Polska
Nielegalne papierosy w przesyłce z Dubaju
W przesyłkach z Dubaju były miliony nielegalnych papierosów
WARSZAWA
Znaleziono ciało mężczyzny
Ciało mężczyzny z ranami kłutymi przed domem
Kujawsko-Pomorskie
Listy leżały pod wiaduktem (zdjęcie ilustracyjne)
Porzucone listy z danymi odbiorców
Białystok
imageTitle
Wyjątkowi goście przerwali orędzie. Trump zażartował z olimpijskiego medalu
EUROSPORT
Huber Heights Police
Otworzył kosz i momentalnie odskoczył. Policja pokazała nagranie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica