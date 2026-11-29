Kujawsko-Pomorskie Dramat mieszkańców. Inspektor domaga się wyprowadzki "w trybie natychmiastowym" Michał Malinowski |

Ciechocinek. Mieszkańcy mogą zostać bez dachu nad głową. Jaka czeka ich przyszłość? Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Mieszkańcy trzech kamienic: przy ulicy Kopernika 17, Mickiewicza 14 i Lorentowicza 11 w Ciechocinku w połowie października otrzymali decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim o wyłączeniu z użytkowania od 30 października budynków, w których mieszkają. Powód? Zły stan techniczny. Administratorem kamienic jest Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

"Zakazuję Ciechocińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, zarządcy budynku przy ul. Kopernika 17 w Ciechocinku użytkowania w całości obiektu usytuowanego na nieruchomości przy ul. Kopernika 17 w Ciechocinku i jego opróżnienia w trybie natychmiastowym" - czytamy w decyzji przekazanej mieszkańcom.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego trzy kamienice w Ciechocinku nie nadają się do użytkowania Źródło zdjęcia: CTBS Ciechocinek

Takie samo pismo otrzymali lokatorzy z ulicy Mickiewicza 14 i Lorentowicza 11.

Po przeprowadzonej przez inspektorat nadzoru budowlanego kontroli budynków, stwierdzono, że "ich stan techniczny jest zagrażający życiu i zdrowiu osób tam przebywających".

W kamienicy przy ulicy Kopernika 17 w Ciechocinku mieszka obecnie kilka rodzin Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Mieszkańcy zaskoczeni decyzją nadzoru budowlanego

Dla mieszkańców był to szok. W ciągu kilku dni mieli opuścić swoje mieszkania, miały również zostać im wyłączone media. Nikt nie był na to przygotowany. - Gdy otrzymałam to pismo, byłam w ciężkim szoku. Zresztą nie tylko ja, bo każdy z nas - mówi tvn24.pl pani Katarzyna, mieszkanka kamienicy przy ulicy Kopernika 17.

Pani Katarzyna martwi się, co będzie dalej. Przy ulicy Kopernika 17 w Ciechocinku mieszka od roku Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Mieszkamy tu od 40 lat. Do teraz nie mogę dojść do siebie. Cała jestem w nerwach. Spędziliśmy tutaj prawie całe nasze życie, a teraz na sam koniec, być może czeka nas wyprowadzka. Kto nas przygarnie, gdzie mamy się wynieść - pytają wyraźnie rozżaleni, ponad 70-letni państwo Alicja i Stanisław.

Sprawa nabrała rozgłosu medialnego, miasto zorganizowało również spotkanie z mieszkańcami. Efekt jest taki, że Bartłomiej Strzelecki, prezes Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (CTBS), zadeklarował publicznie, że lokatorzy nie zostaną przymusowo pozbawieni mieszkań ani odcięci od mediów.

W kamienicy przy ulicy Mickiewicza 14 w Ciechocinku mieszkają również starsze, schorowane osoby jak pani Alicja i pan Stanisław Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Odstąpienie od planowanego odcięcia mediów było wynikiem szczegółowej analizy prawnej sprawy. Prezes CTBS od początku podkreślał, że zależy mu na znalezieniu rozwiązania, które z jednej strony będzie zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami organu nadzoru budowlanego, a z drugiej pozwoli ograniczyć negatywne konsekwencje dla mieszkańców - mówi Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.

Skomplikowany status prawny kamienic

W tle całej tej sprawy rozgrywają się ludzkie dramaty. Wielu lokatorów mieszka tu od kilkudziesięciu lat. Wydali pieniądze, by wyremontować swoje mieszkania.

- Mieszkamy tu od 35 lat. Zrobiliśmy remont na ponad 100 tysięcy złotych - okna, podłogi, kanalizację. Przez lata żadnych remontów nie było, nikt się kamienicą nie interesował, a czynsz trzeba było płacić - mówią z kolei pani Sylwia i pan Piotr, małżeństwo z ulicy Mickiewicza 14.

Pani Sylwia z mężem mieszkają w kamienicy przy ulicy Mickiewicza 14 w Ciechocinku Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Status prawny budynków zamieszkiwanych od około 80 lat jest niejasny. Uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości blokuje problem z ustaleniem właścicieli, a w przypadku osób nieżyjących - ich spadkobierców. Cierpią na tym obecni mieszkańcy.

- Jako urząd podejmowaliśmy działania zmierzające do ustalenia, kto jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości oraz kto może być jego następcą prawnym. Nie udało się dotychczas dotrzeć do jednoznacznych danych pozwalających na wskazanie konkretnych osób uprawnionych - mówi Jarosław Jucewicz.

Kamienica przy ulicy Kopernika 17 w Ciechocinku Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Światełkiem w tunelu dla mieszkańców może okazać się stwierdzenie przez sąd zasiedzenia. To jednak długotrwały proces. Pierwszy wniosek o stwierdzenie zasiedzenia został już złożony. Chodzi o kamienicę przy ulicy Mickiewicza 14. Mieszkańcy budynku przy ulicy Kopernika 17 podjęli podobne działania.

- Kolejne wnioski są przygotowywane i procedowane. Złożenie wniosku o zasiedzenie nie oznacza jeszcze, że własność nieruchomości została prawomocnie uregulowana. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie należy do sądu - dodaje Jarosław Jucewicz.

Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka Źródło zdjęcia: Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz/Facebook

Pani Katarzynie mieszka się w kamienicy przy ulicy Kopernika 17 bardzo dobrze. Żyje tu od roku i - jak mówi - jest przede wszystkim bezpieczniej, niż w jej poprzednim lokum, jeśli chodzi o stan techniczny budynku.

- Aktualnie mam 80-metrowe mieszkanie. Wcześniej mieszkałam w budynku na ulicy Leśnej, jednak musiałam się stamtąd wyprowadzić, ponieważ woda zaczęła się przedostawać do środka przez dach. Mieszka mi się bardzo dobrze, a co najważniejsze jest bezpiecznie. Oczywiście z zewnątrz budynek jest obdrapany, ale w środku to wygląda naprawdę dobrze. Ściany nie pękają, jest cicho - opowiada kobieta.

I dodaje: - Kamienica znajduje się obok urzędu miasta, przy szkole. Naprawdę ma swój urok, tylko trzeba byłoby ją wyremontować. I co ważne jest stabilna. Kiedyś budowano naprawdę solidne i mocne kamienice.

Pani Katarzyna mieszka przy ulicy Kopernika 17 w Ciechocinku. W ostatnim czasie włożyła sporo pieniędzy w remont mieszkania Źródło zdjęcia: tvn24.pl

W podobnym tonie wypowiadają się pani Alicja i pan Stanisław. - Na dobrą sprawę wystarczyłoby otynkować, wymalować i naprawić dach. Ale nikt przez lata tym się nie interesował, bo był problem prawny z ustaleniem właściciela budynku. Nie możemy narzekać na warunki tutaj. Mamy 40-metrowe mieszkanie i dobrze nam się mieszka. Człowiek przyzwyczaił się, tak jak by do już było jego własne - mówią seniorzy.

Pani Alicja i pan Stanisław to mieszkańcy kamienicy przy ulicy Mickiewicza 14 Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Gdyby miasto wcześniej podjęło działania związane z uregulowaniem sytuacji prawnej kamienic, być może dziś tego problemu by nie było. Obecny burmistrz nie ma jednak sobie wiele do zarzucenia, bo rządzi dopiero pierwszą kadencję.

- Gdyby stosowne działania zostały podjęte przez poprzednie władze urzędu pięć czy 10 lat temu, sytuacja prawna tych nieruchomości wyglądałaby dziś zupełnie inaczej. Być może część postępowań byłaby już zakończona, a mieszkańcy mieliby obecnie znacznie większą pewność, co do swojego statusu prawnego i sytuacji mieszkaniowej - dodaje Jucewicz.

Niepewny los i pytania o przyszłość

Ci mieszkańcy, którzy mieli lub mają taką możliwość, już zdążyli opuścić mieszkania. Nie jest ich jednak zbyt wielu. Większość nie ma planu B i zastanawia się, co będzie dalej.

- W urzędzie miasta wprost nam powiedziano, że na mieszkanie komunalne się nie łapiemy, ponieważ przekraczamy kryterium dochodowe. Jeśli chodzi o CTBS to partycypacja wynosi od 50 do 100 tysięcy złotych. Mamy psy i koty. Kto je weźmie do mieszkania na wynajem? Nikt. A nie mam zamiaru oddawać ich do schroniska. Do marca może tu jeszcze pomieszkamy. Nadchodzi zima i obejmuje nas okres ochronny, w którym teoretycznie nie powinni nas eksmitować. Co później? Nie chcę nawet myśleć - mówią pani Sylwia i pan Piotr.

Kamienica przy ulicy Mickiewicza 14 w Ciechocinku Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Burmistrz Ciechocinka zapewnia, że rozumie obawy mieszkańców związane z informacjami o konieczności opuszczenia lokali do końca marca. Sam nie chce jednak składać żadnych deklaracji, ani wskazywać terminów.

- W najbliższych dniach i tygodniach będziemy kontynuować analizę sytuacji, podejmować niezbędne rozmowy z właściwymi instytucjami oraz szukać rozwiązań, które pozwolą uwzględnić zarówno wymogi bezpieczeństwa, jak i sytuację życiową mieszkańców. Chcę zapewnić, że sytuacja mieszkańców nie jest nam obojętna. Nie traktujemy ich problemów wyłącznie jako kwestii administracyjnej czy formalnoprawnej. Za każdą z tych spraw stoją konkretni ludzie, rodziny, osoby starsze i osoby, dla których utrata dotychczasowego miejsca zamieszkania byłaby szczególnie trudna - deklaruje Jarosław Jucewicz.

Kamienica przy ulicy Mickiewicza 14 w Ciechocinku Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Miasto ma przygotowanych osiem mieszkań. Osoby spełniające warunki określone w ustawie mogą ubiegać się o dopłatę do czynszu. W tym przypadku znaczenie mają kryterium dochodowe, posiadanie odpowiedniego tytułu prawnego do mieszkania oraz obowiązujące normy powierzchniowe.

O losie mieszkańców trzech kamienic zdecyduje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, do którego odwołanie od wszystkich trzech decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim złożyło CTBS. Na razie wiadomo, że inspektorat wojewódzki wstrzymał decyzję powiatowego dla kamienicy przy ulicy Kopernika 17. W przypadku kamienicy przy ulicy Lorentowicza 11, miasto poinformowało, że budynek został opróżniony i opuszczony. Mieszkańcy zostali przeniesieni do lokali zastępczych.

- Sprawa jest nadal w toku i nie zapadły jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia administracyjne w zakresie zaskarżonych decyzji. Ich treść będzie miała istotne znaczenie dla określenia dalszych działań dotyczących budynków i ich mieszkańców. Dlatego na obecnym etapie nie byłoby odpowiedzialne przesądzanie, że mieszkańcy będą musieli opuścić lokale do marca - zapewnia Jarosław Jucewicz.