Brutalna zbrodnia na 25-latku w Ciechocinku. Karolinie J. grozi dożywocie
Do tragicznych wydarzeń doszło w maju 2025 roku w jednym z mieszkań w Ciechocinku, które Karolina J. zamieszkiwała wspólnie z Michałem R. Kobieta użyła noża kuchennego i zadała mężczyźnie kilkanaście ran kłutych. 25-latek zmarł.
- Poza zarzutem zbrodni Karolinie J. zarzucono popełnienie 18 innych przestępstw przeciwko mieniu, wolności, czci i nietykalności cielesnej oraz znieważenia i ograbienia zwłok Michała R - podała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
Karolina J. nie przyznała się do winy. Grozi jej dożywocie.
