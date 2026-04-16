Kujawsko-Pomorskie Brutalna zbrodnia na 25-latku w Ciechocinku. Karolinie J. grozi dożywocie Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Ciechocinku Źródło: Google Earth

Do tragicznych wydarzeń doszło w maju 2025 roku w jednym z mieszkań w Ciechocinku, które Karolina J. zamieszkiwała wspólnie z Michałem R. Kobieta użyła noża kuchennego i zadała mężczyźnie kilkanaście ran kłutych. 25-latek zmarł.

- Poza zarzutem zbrodni Karolinie J. zarzucono popełnienie 18 innych przestępstw przeciwko mieniu, wolności, czci i nietykalności cielesnej oraz znieważenia i ograbienia zwłok Michała R - podała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Karolina J. nie przyznała się do winy. Grozi jej dożywocie.

28-latce grozi dożywocie

