W niedzielę (29 czerwca) do policjantów z Chełmży wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który wsiadł do samochodu pod wpływem alkoholu i odjechał. W pojeździe znajdowała się dwójka małych dzieci.

- Chełmżyńscy funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zostali skierowani we wskazany rejon, gdzie zauważyli i zatrzymali do kontroli drogowej osobowego opla. Za kierownicą samochodu siedział 38-latek. Mundurowi zbadali stan trzeźwości mężczyzny, okazało się, że miał on w organizmie 3 promile alkoholu. W pojeździe znajdowała się dziewczynka w wieku 6 lat i 7-letni chłopiec - przekazał młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Po pijanemu przewoził dwójkę małych dzieci Źródło: KMP w Toruniu

Będzie tłumaczył się przed sądem

Dzieci zostały przekazane pod opiekę członkom rodziny, a 38-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

- Mieszkaniec powiatu toruńskiego stracił prawo jazdy i odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia - dodał policjant.

