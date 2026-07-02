Kujawsko-Pomorskie Śmierć matki i trojga dzieci. Właściciele kamienicy na ławie oskarżonych Oprac. Michał Malinowski |

W mieszkaniu znaleźli ciała matki i trójki dzieci. Relacja reportera TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Jak ustalili śledczy, w budynku przy ulicy Stare Planty nie było zainstalowanego jednego kotła gazowego dla całej kamienicy. Tego wymagają przepisy budowlane. Właściciele Joanna M. i Adam M. zamontowali natomiast cztery oddzielne kotły gazowe w każdym z czterech mieszkań.

W styczniu 2022 roku w mieszkaniu, w którym doszło później do tragedii, właściciele wyłączyli instalację gazową z eksploatacji i zamontowali kocił gazowy dwufunkcyjny, który służył do ogrzewania mieszkania i podgrzewania wody użytkowej. Decyzja była podyktowana sygnałami o ulatniającym się gazie.

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- Czynność montażu pieca zlecili osobie, która wykonywała to w sposób niecertyfikowany. Instalację gazową uruchomiono ponownie. Następnie do mieszkania wprowadzili się pokrzywdzeni - przekazała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Instalacja kotła była wadliwa i obarczona wieloma błędami. Z ustaleń śledczych wynika, że również nie było nad nią żadnego monitoringu.

- Praca kotła grzewczego z otwartą komorą spalania, błędnie zainstalowanego i pracującego bez odpowiedniego monitorowania, wytracała trujące gazy o intensywności zdolnej do zatrucia osób długotrwale przebywających w tym środowisku gazowym powstałym wewnątrz zamkniętego mieszkania - przekazała prokurator Oliver.

Chełmno. Zarzuty dla właścicieli kamienicy

Joanna M. i Adam M. usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Oboje nie przyznali się do winy. Jackowi T. przedstawiono zarzut poświadczenie nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przewodów kominowych. Mężczyzna przyznał się do winy.

Joannie M. i Adamowi M. grozi do 5 lat pozbawienia wolności, zaś Jackowi T. do 8 lat.

Tragedia w Chełmnie Źródło zdjęcia: PAP

Do zdarzenia doszło na początku stycznia na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Zmarła 31-letnia matka, a także jej syn w wieku dwóch lat i córki w wieku siedmiu i 11 lat. Tragicznego odkrycia dokonali strażacy.

- Służby zawiadomiła siostra kobiety, która nie miała z nią kontaktu. Dzieci miało nie być też w szkole. Kiedy jednak doszło do tragedii? Tego w tym momencie nie wiemy - mówiła wtedy młodsza aspirant Agnieszka Stankiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.