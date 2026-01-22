Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Kolejne zatrzymanie po tragedii w Chełmnie. Zarzuty dla kominiarza

Tragedia w Chełmnie
sidor.mp4
Policja zatrzymała kolejną osobę w związku z tragedią, do której doszło w Chełmnie (Kujawsko-Pomorskie). Kominiarz usłyszał zarzut. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla życie straciła 31-letnia kobieta i jej troje dzieci w wieku 2, 7 i 12 lat.

Jak ustalił reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, zatrzymany to kominiarz, który wykonywał przeglądy w kamienicy, w której doszło do tragedii.

Mężczyzna został przesłuchany. Postawiono mu zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentach z 2025 roku dotyczących przeglądu kominowego. Z ustaleń śledczych wynika, że 57-latek nie wszedł na dach, nie sprawdził drożności komina, przynajmniej do jednego z mieszkań w ogóle nie zajrzał, a mimo to podpisał dokumenty potwierdzające przegląd.

Mężczyzna przyznał się do winy. Ma dozór policyjny, zabrano mu paszport.

Grozi mu osiem lat więzienia.

W wyniku zaczadzenia zginęła matka i trójka dzieci
W wyniku zaczadzenia zginęła matka i trójka dzieci
Źródło: PAP

Zatrzymanie współwłaścicielki domu

Wcześniej zarzut podżegania do podrobienia dokumentów usłyszała Joanna M., współwłaścicielka domu. Kobieta została tymczasowo aresztowana.

- Współwłaścicielce mieszkania Joannie M. został przedstawiony zarzut podżegania do podrobienia dokumentów potwierdzających czynności przeglądu i kontroli pieca gazowego. Próbowała uzyskać taki dokument już po ujawnieniu tej tragedii - powiedziała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver.

Śmierć matki i trójki dzieci. Współwłaścicielka domu aresztowana

Śmierć matki i trójki dzieci. Współwłaścicielka domu aresztowana

Nie żyje matka i troje dzieci. Prokuratura o "jednej z prawdopodobnych hipotez"

Nie żyje matka i troje dzieci. Prokuratura o "jednej z prawdopodobnych hipotez"

Podejrzana - jak mówiła kilka dni temu rzeczniczka prokuratury w rozmowie z reporterem TVN24 Mariuszem Sidorkiewiczem - miała świadomość, że osoba, do której wystąpiła z prośbą o sfałszowanie dokumentacji, nie miała do tego wymaganych uprawnień. Według ustaleń śledczych, M. starała się zdobyć dokumenty, na podstawie których chciała wykazać, że w budynku były wykonywane przewidziane prawem kontrole techniczne.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu zaznaczała, że śledztwo zostało wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

- Obecnie wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na ten moment oceniamy, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ustalenie, co było przyczyną tej tragedii, jeszcze potrwa. Jedną z prawdopodobnych hipotez jest zły stan piecyka gazowego, ale musimy poczekać na opinię biegłego - mówiła w miniony piątek prokurator.

Kobieta została tymczasowo aresztowana
Źródło: TVN24

Tragedia w Chełmnie

Do zdarzenia doszło na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Zmarła 31-letnia matka, a także jej syn w wieku dwóch lat i córki w wieku siedmiu i 11 lat. Tragicznego odkrycia dokonali strażacy. Interweniowali po zgłoszeniu siostry, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z krewną.

Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Źródło: Tomasz Więcławski/PAP

- Służby zawiadomiła siostra kobiety, która nie miała z nią kontaktu od poniedziałku. Dzieci miały nie być w szkole też od tego dnia. Kiedy jednak doszło do tragedii? Tego w tym momencie nie wiemy - wskazała młodsza aspirant Agnieszka Stankiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.

Dom, w którym doszło do tragedii, to mała kamienica na obrzeżach chełmińskiej Starówki. Nikt wcześniej nie zgłosił jednak służbom, że w budynku dzieje się od kilku dni coś niepokojącego.

Strażak w Chełmnie o śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla

W środę (21 stycznia) w Górnych Wymiarach odbył się pogrzeb ofiar.

Samorząd kupi czujniki dymu i czadu

W odpowiedzi na tragedię w Chełmnie marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki podjął decyzję o zakupie czujników dymu i czadu dla mieszkańców województwa. Pierwsze zakupione urządzenia trafią do osób 65 plus o niskim statusie materialnym.

Dwa miliony złotych to suma, którą udało się wygospodarować na zakupy jeszcze w tym sezonie grzewczym.

- Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, bo takie czujniki mogą w określonych sytuacjach uratować zdrowie i życie, ale też o to, byśmy wszyscy mieli świadomość zagrożeń i dbali o także ten element bezpieczeństwa w naszych domach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

