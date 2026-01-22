sidor.mp4

Jak ustalił reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, zatrzymany to kominiarz, który wykonywał przeglądy w kamienicy, w której doszło do tragedii.

Mężczyzna został przesłuchany. Postawiono mu zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentach z 2025 roku dotyczących przeglądu kominowego. Z ustaleń śledczych wynika, że 57-latek nie wszedł na dach, nie sprawdził drożności komina, przynajmniej do jednego z mieszkań w ogóle nie zajrzał, a mimo to podpisał dokumenty potwierdzające przegląd.

Mężczyzna przyznał się do winy. Ma dozór policyjny, zabrano mu paszport.

Grozi mu osiem lat więzienia.

Zatrzymanie współwłaścicielki domu

Wcześniej zarzut podżegania do podrobienia dokumentów usłyszała Joanna M., współwłaścicielka domu. Kobieta została tymczasowo aresztowana.

- Współwłaścicielce mieszkania Joannie M. został przedstawiony zarzut podżegania do podrobienia dokumentów potwierdzających czynności przeglądu i kontroli pieca gazowego. Próbowała uzyskać taki dokument już po ujawnieniu tej tragedii - powiedziała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver.

Podejrzana - jak mówiła kilka dni temu rzeczniczka prokuratury w rozmowie z reporterem TVN24 Mariuszem Sidorkiewiczem - miała świadomość, że osoba, do której wystąpiła z prośbą o sfałszowanie dokumentacji, nie miała do tego wymaganych uprawnień. Według ustaleń śledczych, M. starała się zdobyć dokumenty, na podstawie których chciała wykazać, że w budynku były wykonywane przewidziane prawem kontrole techniczne.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu zaznaczała, że śledztwo zostało wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

- Obecnie wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na ten moment oceniamy, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ustalenie, co było przyczyną tej tragedii, jeszcze potrwa. Jedną z prawdopodobnych hipotez jest zły stan piecyka gazowego, ale musimy poczekać na opinię biegłego - mówiła w miniony piątek prokurator.

Tragedia w Chełmnie

Do zdarzenia doszło na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Zmarła 31-letnia matka, a także jej syn w wieku dwóch lat i córki w wieku siedmiu i 11 lat. Tragicznego odkrycia dokonali strażacy. Interweniowali po zgłoszeniu siostry, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z krewną.

- Służby zawiadomiła siostra kobiety, która nie miała z nią kontaktu od poniedziałku. Dzieci miały nie być w szkole też od tego dnia. Kiedy jednak doszło do tragedii? Tego w tym momencie nie wiemy - wskazała młodsza aspirant Agnieszka Stankiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.

Dom, w którym doszło do tragedii, to mała kamienica na obrzeżach chełmińskiej Starówki. Nikt wcześniej nie zgłosił jednak służbom, że w budynku dzieje się od kilku dni coś niepokojącego.

W środę (21 stycznia) w Górnych Wymiarach odbył się pogrzeb ofiar.

Samorząd kupi czujniki dymu i czadu

W odpowiedzi na tragedię w Chełmnie marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki podjął decyzję o zakupie czujników dymu i czadu dla mieszkańców województwa. Pierwsze zakupione urządzenia trafią do osób 65 plus o niskim statusie materialnym.

Dwa miliony złotych to suma, którą udało się wygospodarować na zakupy jeszcze w tym sezonie grzewczym.

- Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, bo takie czujniki mogą w określonych sytuacjach uratować zdrowie i życie, ale też o to, byśmy wszyscy mieli świadomość zagrożeń i dbali o także ten element bezpieczeństwa w naszych domach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

