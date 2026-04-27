Zapaliła się drewniana konstrukcja kominka. 90-latka w szpitalu
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
W poniedziałek po godzinie 11 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z mieszkań w kamienicy w Chełmnie.
- Wewnątrz mieszkania paliły się drewniane elementy konstrukcji kominka - przekazał kapitan Kasper Korczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
Jedna osoba została poszkodowania. To 90-letnia kobieta, lokatorka mieszkania.
- Została zabrana do szpitala - dodał strażak.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na miejscu działały trzy zastępy straży pożarnej, policja, zespół ratownictwa medycznego oraz straż miejska.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Internauta/Kontakt24