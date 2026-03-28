Pożar w zakładzie produkcyjnym. Zawalił się dach, duże zadymienie

Pożar w zakładzie przetwarzającym piankę poliuretanową wybuchł w sobotę (28 marca) przed południem. Płomienie bardzo szybko rozprzestrzeniły się wewnątrz hali. W wyniku pożaru całe wnętrze obiektu o powierzchni 820 metrów kwadratowych uległo spaleniu, a część dachu zawaliła się.
Ewakuacja mieszkańców
Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Płomienie zagrażały między innymi stojącemu w pobliżu budynkowi jednorodzinnemu. Strażacy ewakuowali ze strefy zagrożenia dwanaście osób.
Ogień opanowany
- Strażacy po ugaszeniu pożaru dogaszają tlące się warstwy nadpalonej pianki - poinformował Kasper Korczak z Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie i podkreślił, że dalsze działania na pogorzelisku mogą potrwać jeszcze wiele godzin.
- Przyczyny wybuchu ognia nie są znane. Po zakończeniu akcji dogaszania, okoliczności pożaru będą wyjaśniać biegli z dziedziny pożarnictwa. Nie wykluczamy żadnej wersji. Straty również nie są znane, ale właściciel zakładu szacuje je wstępnie na cztery miliony złotych - powiedziała Agnieszka Stankiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.
W akcji gaszenia pożaru brało udział 25 zastępów straży pożarnej.
