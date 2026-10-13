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Kujawsko-Pomorskie

Była księgowa sądu w Bydgoszczy oskarżona. W tle przywłaszczenie ponad 300 tys. złotych

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Sąd Apelacyjny zadecydował o ponownym przesłuchaniu biegłych (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Toruniu
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
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Prokuratura Okręgowa w Toruniu oskarżyła Marzenę S. o nadużycie uprawnień i kradzież pieniędzy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Kobieta pracowała tam jako główna księgowa.

Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko Marzenie S., byłej głównej księgowej bydgoskiego sądu rejonowego i pełniącej obowiązki kierownika finansowego. Śledczy ustalili, że posiadając nieograniczony i niekontrolowany dostęp do urządzeń służących do dokonywania operacji bezgotówkowych, kobieta nadużyła swoich uprawnień i przywłaszczyła co najmniej 327 tys. złotych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

- Przelewy dokonywane były z rachunków bankowych prowadzonych dla funduszu na rachunki bankowe prowadzone na rzecz oskarżonej, bez składania wymaganych do przyznania środków wniosków i dokumentów, ich akceptacji, bez podstawy faktycznej i prawnej, w oparciu o fikcyjne tytuły mające uwiarygodnić ich prawidłowość - podaje prok. Izabela Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Przyznała się do czynów

Sprawa wyszła na jaw w kwietniu 2023 roku. Pierwotnie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa trafiło do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, ale ostatecznie zostało przekazane do jednostki w Toruniu z uwagi w celu zachowania bezstronności postępowania.

Była księgowa bydgoskiego sądu występuje w sprawie obecnie z "wolnej stopy", ponieważ śledczy nie znaleźli przesłanek by zastosować wobec podejrzanej środków zapobiegawczych. Prokurator zabezpieczył majątek oskarżonej na poczet naprawy wyrządzonej szkody. Oprócz tego ustanowiono hipotekę na nieruchomości.

- Podejrzana stawia się na wezwania policji, złożyła pełne wyjaśnienia. Przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i obecnie spłaca wyrządzoną przestępstwem szkodę - podsumowała prok. Oliver.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ProkuraturaBydgoszczSąd
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